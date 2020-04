Aznar apoya una renta mínima y pone al PP en aprietos de cara a los Presupuestos

La Fundación FAES de José María Aznar se ha posicionado de cara a la aprobación de una renta mínima o ingreso mínimo vital para las familias que se queden sin ingresos durante esta crisis. El 'think tank' del expresidente del Gobierno apuesta por una prestación temporal y ligada a la búsqueda de empleo. "Muchas personas y familias pueden empezar a pasar por situaciones de alta necesidad en algo tan básico como es la alimentación o la atención de sus obligaciones, y a los que no se puede dejar sin protección mientras dure esta situación, sabiendo que esa ayuda será transitoria y orientada tanto a su sostenimiento extraordinario como al incentivo para que puedan buscar y encontrar un puesto de trabajo".

"Debería articularse un mecanismo transitorio ligado a esta necesidad y a la búsqueda efectiva de empleo desde el momento inicial, no una medida permanente y desincentivadora del trabajo, que ya se puso en marcha en el pasado en otros países y cuyos resultados fueron desalentadores", defiende FAES en un artículo firmado por José María Rotellar, doctor en Economía y asesor de Génova en la materia. Este posicionamiento pone en un aprieto al PP y a Pablo Casado de cara a la negociación presupuestaria y a la Mesa de Reconstrucciócn Económica y Social que se va a poner en marcha en el Congreso. El partido, de momento, no se ha posicionado sobre la renta mínima.

"Nos adentramos en lo que parece que va a ser el mayor retroceso anual de nuestra economía desde la Guerra Civil, con la incógnita de si tendremos o no una rápida y robusta recuperación. Esto último dependerá de lo acertadas que sean las medidas sanitarias y económicas en la gestión de la doble crisis derivada del coronavirus. Cuanto más certeras y eficientes sean, mayor y más ágil será la remontada económica", añade FAES.

FAES también propone que en esta renta mínima temporal entren "las personas que habiendo estado en la economía sumergida acreditasen que venían recibiendo unos ingresos por un trabajo que no declaraban, sin consecuencias retroactivas ni para ellos ni para sus empleadores, pero con la pérdida de todo derecho de prestación o el establecimiento de sanciones para ambos de reincidir en el futuro en contrataciones no declaradas". De esta manera, además de sostener a la población que dejara de recibir ingresos y pasase por graves dificultades, se podría hacer aflorar una parte de la economía sumergida", añade.

"Es obvio que esto generará más gasto, déficit y deuda, pero circunscrito a lo que tiene que ser un período transitorio de necesidad por la circunstancia actual, sin que ello implique unos gastos y déficit estructurales imposibles de sostener", concluye la fundación de Aznar.

FAES también sugiere la posibilidad de articular "una medida eficiente que compense a las personas que en un momento determinado puedan encontrarse en una situación de emergencia por una importante disminución de sus ingresos". En concreto habla del impuesto negativo sobre la renta, una medida de Milton Friedman que ya llevó el PSOE en su programa electoral: "Si una persona tiene menos ingresos en un año que los derechos de desgravaciones fiscales con los que cuenta, pueda recibir una devolución de la hacienda pública por esa diferencia que garantice o ayude a ese nivel de subsistencia".

"Eso sería lo eficiente, no dejaría desprotegido a nadie, ni en el corto ni en el largo plazo, no desincentivaría la búsqueda de empleo y mantendría a la persona válida por sí misma, sin caer en el subsidio permanente público que condenase a sus beneficiarios a una dependencia total de los poderes públicos. Estas medidas serían más efectivas, más eficientes y, al mismo tiempo, no invadirían ni la libertad de las personas ni la capacidad para prosperar de manera propia", concluye, rechazando así la renta mínima permanente que va a aprobar el Gobierno.

