Calvo a Echenique: "Una cosa es lo que pienses y otra el deber del cargo"

El mensaje del portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, donde mostró su apoyo a los "jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles" en las protestas convocadas tras el ingreso en prisión del rapero Pablo Hasel ha tenido una respuesta directa desde el Gobierno. Ha sido la videpresidenta primera, Carmen Calvo, la que ha reprochado sus palabras e instado a ser responsable con el cargo público que ocupa.

Todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles. Ayer en Barcelona, hoy en la Puerta del Sol.



La violenta mutilación del ojo de una manifestante debe ser investigada y se deben depurar responsabilidades con contundencia — Pablo Echenique (@PabloEchenique) February 17, 2021

Echenique daba su apoyo a los manifestantes de ayer en Barcelona y hoy en la Puerta del Sol de Madrid, donde se han producido incidentes entre manifestantes y policías, incendios de mobiliario urbano y saqueos en tiendas de ropa. Calvo ha expresado su rechazo al apoyo y reprochado esa actitud en una entrevista en la SER recalcando que ningún derecho se puede defender ni expresar con violencia y tras considerar que esa es una línea roja absoluta.

Ante el apoyo de Echenique ha considerado que quienes tienen un cargo público han de diferenciar entre su propio pensamiento y su responsabilidad publica ya que en los cargos se está para todo el mundo y no sólo para los que te votan. "Una cosa es defender que una democracia sea exigente con la libertad de expresión y otra cosa muy diferente es alentar a estar en un situación en la que ayer vimos heridos y detenidos", ha añadido. A su juicio, "eso es absolutamente inabarcable dentro de la responsabilidad de quienes tenemos cargos públicos", ya que ha hecho hincapié en que la convivencia consiste en el cumplimiento de las normas.

Calvo ha añadido que las manifestaciones que derivaron en incidentes no estaban autorizadas, no tienen nada que ver con la libertad de expresión y los daños que provocaron no se corresponden con la libertad de expresión de ninguna forma. "Los hechos valen más que todos los análisis que podamos hacer", ha añadido.

En la misma línea el portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado a Echenique de “legitimar la violencia” por trasladar un mensaje de “comprensión” a los actos violentos registrados en la capital para pedir la libertad del rapero Pablo Hasel. Responde así al mensaje en la red social tras asegurar que cree "que es un tuit inaceptable porque en el fondo lo que hace es legitimar los episodios de violencia que se produjeron ayer”. Ha insistido en que “cuando se traslada un mensaje de apoyo y comprensión como ese, retorciendo además de forma grosera la realidad, lo que se da es un mensaje de comprensión”.

El alcalde se ha referido también a las declaraciones del vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y del mismo Echenique, en las que aseguran que España no es una democracia plena, al afirmar que lo que está “claro” es que "en esta democracia constitucional cabemos todos, incluso Pablo Echenique”. “Lo que no sería cierto es que cupiéramos en la democracia de Echenique y de Pablo Iglesias, estoy seguro, ahí no cabemos todos”, ha sentenciado Martínez-Almeida.