Calvo culpa a PP y Cs del auge de Abascal: "Ahora es Vox el que tira de ellos"

Esta medianoche ha comenzado la campaña electoral y los políticos son muy conscientes de lo mucho que se juegan durante estas dos semanas antes de las elecciones generales. La vicepresidenta del Gobierno y número dos del PSOE al Congreso, Carmen Calvo, ha estrenado la campaña señalando a PP y Ciudadanos como los responsables del auge de Vox, según ha dicho, "ha habido una inoperancia, un no verlas venir muy grande". "Ahora es VOX quién tira de ellos", ha añadido.

Durante una entrevista en la Cadena Ser, Calvo ha valorado el auge de la extrema derecha en España y, aunque cree que "es un fenómeno que trasciende a nuestro país", considera que los partidos de derechas lo han potenciado, el PP "no ha sabido acotar esa situación e, incluso, Ciudadanos que perdiendo el centro político han hecho que esa radicalidad esté muy cultivada".

Cree que el independentismo también ha podido impulsar este extremo político porque "los extremos se repotencia". Sin embargo, respecto al independentismo también ha vuelto a poner el foco en el PP, "cuando el PP llegó al poder no había ni un 10% de independetistas y cuando se fue, un 47%", ha subrayado. Y ha pedido responsabilidades a Casado de "por qué consintieron un referéndum ilegal, porque este Gobierno no ha permitido ni una sola línea que se traspasara de la legalidad".

Preguntada sobre posibles pactos, ha señalado que aspiran a gobernar "con nuestra propia fuerza", pero ha reivindicado que "todos los escaños son legales y legítimos, con los que todos los partidos tienen que trabajar". En ese sentido, Calvo no ha querido mostrar su preferencia para socio de gobierno y ha destacado que el Gobierno de Sánchez ha aprobado decretos con el apoyo de todas las fuerzas, "casi dos tercios de nuestros decretos los ha votado el PP".

En referencia a la posición de Ciudadanos, la vicepresidenta ha cuestionado "por qué Rivera veta sanitariamente al PSOE" e "inauditamente se pega un pie en el tiro". Calvo ha cargado contra el líder de la formación naranaja asegurando que es "rehén de errores encadenados" porque "se inmoló en la moción de censura con Rajoy y cuesta rectificar esa posición".

Debate a cinco y rechazo a RTVE

Calvo también ha explicado por qué Sánchez ha decido participar en el debate organizado por Atresmedia, que incluye a Vox, y no en el propuesto por RTVE. "No rehúye debatir con Vox" y, en ese sentido, "RTVE tiene la limitación que tiene". Además, ha señalado que ha optado por debatir con la formación de Abascal "por la fuerza con la que ha irrumpido". "Si no debatiera con Vox, a lo mejor lo estaríamos potenciando mucho más", ha añadido.

El presidente del Gobierno ha rechazado el cara a cara con Pablo Casado y ha decidido apostar por debatir con las otras cuatro fuerzas políticas, incluida Vox, a la vez, en un debate organizado por Atresmedia. La decisión ha supuesto el rechazo de la propuesta de RTVE, algo que no ha sentado bien entre los trabajadores, que le acusan de menospreciar a la radio televisión pública. La dirigente socialista ha negado este hecho señalando la "limitación" de RTVE, a la que la ley no permite incluir a la formación de Santiago Abascal porque no cuenta con presencia en el Parlamento. En ese sentido ha planteado la posibilidad de modificar ciertas cuestiones relativas a la regulación en período electoral. "Hay una parte de esa normativa habrá que revisar porque hay cosas que son obsoletas", ha indicado.

"Es increíble que el PP haya caído tan bajo"

En referencia al local 'Falcom Viajes' que el Partido Popular ha establecido en la calle Ferraz de Madrid, en frente de la sede del Partido Socialista, Calvo ha asegurado con ironía: "Un nivel extraordinario, con esto y dos cosas más arreglan España". Además, ha lamentado "como el PP con lo que ha sido para este país haya caído tan bajo".

El local abierto por los 'populares' hace referencia al uso personal que, según indica la formación de Casado, hace Sánchez del Falcom. Al respecto, la vicepresidenta ha defendido "la utilización ínfima" que hace el presidente de esta aeronave y ha señalado al expresidente Mariano Rajoy que, según ha dicho, "utilizaba medios en agendas que no eran institucionales".