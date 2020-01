Exteriores da el visto bueno a los decretos de creación de tres 'embajadas' catalanas

El Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, cartera que recientemente ha asumido Arancha González Laya, ha dado su aval para la creación de tres delegaciones de la Generalitat en el extranjero, una suerte de 'embajadas' en Argentina, Túnez y México. El ministerio no ha mostrado ninguna objeción sobre el texto de los decretos donde se recoge la creación de testos tres puntos de representación catalana, según fuentes del Departamento. Solo hay un 'pero', desde la cartera de González Laya recuerdan que el Gobierno tendrá la plena potestad de exigir judicialmente el cierre de dichas delegaciones si considera que su actividad vulnera la legalidad o que es contraria a los intereses de España

Los nuevos decretos dejan sin efecto el recurso judicial que Exteriores presentó en septiembre contra la creación de las polémicas oficinas en los tres países citados. En un primer momento, la cartera pidió la paralización cautelar y el TSJC aceptó la petición y frenó su apertura. Ahora, las nuevas normas también dejan sin efecto esa medida cautelar, de manera que los puntos de representación podrán abrir con normalidad. Según las fuentes consultadas, antes de aprobarlas, la Generalitat las envió al Ministerio para recabar el informe preceptivo según la Ley de Acción Exterior de 2014.

Este informe no es vinculante y en el pasado el Govern ha abierto varias delegaciones pese a tener una opinión contraria del Departamento que entonces dirigía Josep Borrell. Sin embargo, en esta ocasión, Exteriores propuso una serie de correcciones que la Generalitat aceptó e incorporó a los decretos aprobados, de manera que el Gobierno no tiene objeciones respecto a su "literalidad". Las normas no han sido publicadas aún en el Diario Oficial de la Generalitat.

Acabar con el 'monopolio' de Exteriores

Las enmiendas, según fuentes del Departamento consultadas por la agencia 'Europa Press', buscan deslindar la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales de la proyección exterior que pueda hacer Cataluña de sus competencias estatutarias. Cuando se abran estas tres oficinas, la Generalitat contará con un total de 16 delegaciones en el exterior, incluida la de Bruselas, dedicada a la UE. Ésta fue precisamente la única que no se cerró cuando el Gobierno de Mariano Rajoy decidió aplicar el artículo 155 de la Constitución a Cataluña.