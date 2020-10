El conseller de Trabajo de Cataluña dice que es "obligatorio" ofrecer teletrabajo

Chakir el Homrani, conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, ha asegurado este martes que todas las empresas, públicas o privadas, deben dar la opción de teletrabajar o trabajar a distancia si tienen la posibilidad de implementarlo. En una entrevista de Rac1 este martes, recogida por Europa Press, el conseller ha anunciado sanciones para todas las compañías que no lo apliquen, mientras que aquellas que no puedan hacerlo tendrán que hacer un certificado conforme a su situación.

El Homrani ha explicado que se regula a través de las resoluciones realizadas en el ámbito de salud pública, ya que la administración catalana no cuenta con las competencias en el ámbito laboral y normativo. "Hemos visto que no ha habido la reducción de movilidad y lo que hacemos es reforzarlo al máximo. El objetivo es que todos tomemos conciencia y que paremos al máximo la movilidad que no es necesaria. Y en el ámbito laboral no es necesaria la movilidad si puedes teletrabajar", ha añadido.

Sin embargo, el lunes, en una entrevista de Catalunya Ràdio, la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, reconoció que hacer obligatorio el teletrabajo es una de las medidas que la Generalitat no puede aplicar dentro del estado de alarma porque no tiene la "cobertura jurídica" para hacerlo.

El punto de vista del Consell de Relacions Laborals

El Consell de Relacions Laborals (CRL) ha recordado este martes a las empresas y trabajadores la obligación de hacer teletrabajo con el objetivo de limitar la movilidad de las personas para frenar el ritmo de contagios por Covid-19.

En una declaración firmada por la Generalitat, CC.OO., UGT, Foment del Treball y Pimec, han explicado que se puede realizar trabajo presencial solo cuando la movilidad es imprescindible, y que en los casos en que el trabajo a distancia no sea posible, se tienen que implementar medidas como horarios de entrada y salida escalonados y flexibilidad horaria.

En caso que haya razones justificadas, han propuesto adoptar medidas como ajustes de la producción, acordar bolsas horarias, adaptar el calendario laboral, programar actividades formativas, redistribuir la jornada laboral, establecer sistemas de permisos que permitan ajustar la carga de trabajo y establecer reglas de compensación para el periodo de reorganización del tiempo de trabajo.

El CRL ha constatado que la situación actual de la pandemia supone una irrupción de una segunda ola de contagios de alcance comunitario que compromete la integridad y la salud de las personas y, en consecuencia, se han tomado medidas para cambiar comportamientos individuales y colectivos a fin de reducir en la medida de lo posible del incremento de los contagios.