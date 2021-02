El Govern afirma que votar el 14-F será seguro y que habrá resultados esa noche

La consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, ha asegurado que la jornada electoral del 14-F se podrá desarrollar "con toda seguridad y toda normalidad" y ha dado por hecho que esa misma noche podrá ofrecer los resultados. Tras la reunión semanal del Govern, Budó ha considerado "lógico que haya miedo o recelos a ir a votar" en plena pandemia, pero ha hecho un "llamamiento a la tranquilidad", porque está "garantizada" la salud tanto de los votantes como de las personas que estarán movilizadas en los colegios electorales.

"Ir a votar será seguro, los colegios electorales serán lugares seguros", ha afirmado Budó, que ha pedido que "nadie se quede en casa por miedo a ir a votar". Budó ha destacado que el Govern "ha tomado todas las medidas para que el 14-F se pueda votar con toda seguridad y toda normalidad", tras tomar "todas las medidas de higiene y sanitarias" en los colegios electorales previstas en los protocolos.

Según la consellera, "los ciudadanos podrán ir a votar con toda seguridad", como pueden ir a hacer "otro tipo de actividades". Por otra parte, Budó ha descartado que la noche electoral se tenga que aplazar la publicación de los resultados si no se han podido constituir muchas de las mesas. Según la dirección general de procesos electorales del Govern, el 99% de estas mesas electorales ya están "garantizadas" con miembros suficientes para poder ser constituidas la mañana del 14 de febrero.

Por ello, "no tenemos motivos para pensar que el 14-F por la noche no se podrán proclamar los resultados electorales", ha remarcado la portavoz del Govern, que trabaja "con el escenario de que todas las mesas se podrán constituir". Lo que no contempla, por ahora, es un escenario de repetición electoral por la imposibilidad de conformar un mayoría suficiente para investir a un nuevo president.