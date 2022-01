Iceta se desmarca del 'procés' y pide a Puigdemont asumir su responsabilidad

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, hace un llamamiento a la prudencia y asegura que si el expresidente catalán Carles Puigdemont regresa a España deberá "hacer frente a las consecuencias" de sus actos al frente de la Generalitat durante el "procés": "Todos tenemos que afrontar nuestras responsabilidades". En declaraciones a Efe, el expresidente del PSC ha admitido que "hace tiempo" que no habla con él y ha rehusado "aconsejarle" sobre si debe volver o no a España. Eso sí, le ha invitado a hacer un balance, a su juicio aún pendiente, sobre "lo que significó ese proceso", el soberanista, que situó a Cataluña "fuera de la legalidad" y "no ha llevado a parte alguna".

"Para emprender un nuevo camino hay que hacer balance del anterior, que no fue bueno", ha advertido. Y ha agregado: "La responsabilidad de haber situado al autogobierno de Cataluña fuera de la ley fue un error muy grave del cual de alguna manera hay que dar cuenta". Las reflexiones del ministro de Cultura llegan unas semanas después de que Puigdemont, coincidiendo con su 59 aniversario, afirmara que los 60 los celebrará "en casa".

Puigdemont, que huyó a Bélgica en octubre de 2017, se encuentra a la espera de que la Corte europea de Justicia se pronuncie sobre su inmunidad como eurodiputado y sobre la cuestión prejudicial presentada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. El pasado mes de octubre, el Tribunal de Apelación de Sassari, en Cerdeña (Italia), suspendió el procedimiento de extradición del expresident, un hecho que se vio en las filas independentistas como una victoria que acerca su regreso a Cataluña.