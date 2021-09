El Prat celebra la rectificación del Govern pero exige que actúe ante Aena

El alcalde de El Prat de Llobregat, Lluís Mijoler, ha celebrado este domingo la rectificación del Govern en cuanto a la ampliación del aeropuerto de El Prat, pero le ha reclamado que actúe ante Aena para que se modifique el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) o bien que se oponga a que el Consejo de Ministros apruebe este documento con su actual redactado. En declaraciones a Catalunya Ràdio, Mijoler ha celebrado que el Govern dijera ayer que no avalará ninguna propuesta que implique "destrozar" el espacio natural protegido de la laguna de La Ricarda, un cierre de filas que se produjo tras las discrepancias internas entre sus socios afloradas el viernes.

"El president (Pere Aragonès) debe exigir a Aena que modifique el DORA o que no lo lleven (al Consejo de Ministros)", dado que "no hay consenso" con el territorio, ha argumentado el alcalde, uno de los más críticos con esta ampliación del aeropuerto. El alcalde de El Prat de Llobregat, el municipio donde está situado el aeropuerto, ha asegurado: "Aena ha dejado muy claro que no presentaría el acuerdo al Consejo de Ministros si no era con consenso con el territorio, por lo que el Govern lo tiene muy fácil. Si realmente no lo quiere, solo tiene que decir que no, igual que hemos hecho el Ayuntamiento de El Prat y el de Barcelona".

Este alcalde ha reclamado que se convoque una mesa institucional para seguir hablando sobre esta polémica ampliación, y ha lamentado que después del acuerdo sellado a principios de agosto entre el vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, y el Gobierno no se volviera a convocar este foro.

El Govern, reunido ayer en una sesión trabajo en la Vall d'En Bas (Girona), aseguró que la protección medioambiental de la laguna de La Ricarda supone una "línea roja", y añadió que la reforma del principal aeropuerto de Cataluña se llevará a cabo "en los términos y condiciones que se pacten en el Plan Director".