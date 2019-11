Torra: "Sí desobedecí. Era imposible cumplir una orden ilegal"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha contestado a las preguntas de su defensa tras negarse a responder a la acusación de Vox porque "es un partido franquista", desde el banquillo en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. A Torra se le juzga por un delito de desobediencia por colgar una pancarta con un lazo amarillo en la fachada del Palau de la Generalitat y se enfrenta a dos años de inhabilitación de su cargo.

El político defendió que desestimó las advertencias de la JEC porque este no es un órgano superior a la Generalitat, no tiene ninguna competencia en este caso y "la Generalitat no tenía ninguna participación en este proceso electoral". Torra ha asegurado que lo que hizo fue "impugnar las acusaciones de la JEC" y el recurso no está resuelto: "Me sorprende que se celebre este juicio sin que esto esté resuelto". Para él, la entidad se "inventó una serie de recursos. Se inventó toda una forma de tramitar este caso". El mandatario también resaltó que interpuso una querella contra los miembros de la junta porque "pienso que prevaricaron" y "esta tampoco ha sido resuelta".

El president arremetió contra Carlos Vidal Prado y Andres Betancort, miembros de la entidad, por "manifestarse de manera reiterada contra el movimiento independentista y los que defendemos el derecho de la autodeterminación de Cataluña" y criticó que "estos son mis denunciantes. Por eso presentamos la querella, porque entendemos que han prevaricado".

La pancarta se colgó en el Palau de la Generalitat debido a que "el Parlament de Cataluña rechazó con votos dos propuestas de ley que instaban al Gobierno a retirar de los edificios públicos los lazos y las pancartas de espacios públicos". Para el político un símbolo como este es "patrimonio común de cualquier Estado de derecho. Niego que sean ademanes partidistas". Torra sentenció que mantuvo el cartel porque "entendí que como sede del gobierno de la Generalitat de Catalunya era importante que se expresara el deseo mayoritario de la sociedad catalana".

"Cada resolución de la JEC, más que aclarar, llevaba a la ambigüedad absoluta y llegó a la censura total: quítenlo todo. Esto era un acto de censura y yo no iba a permitirlo". De hecho, Torra llegó a sentirlas como "amenazas". Él entendió que "no era posible cumplir esta orden ilegal porque no quería prevaricar. Sabía que iba a terminar aquí. Este es un caso de vulneración de la libertad de expresión". En cuanto a la orden: "Sí la desobedecí. Era imposible cumplir una orden ilegal. Cumplí con mi deber de presidente".

Torra comparece este lunes ante el juez acusado por un delito desobediencia por no retirar la pancarta con el lazo de la fachada de la Generalitat durante el periodo electoral, y lo hizo asegurando que no se defenderá de nada, sino que irá a "acusar al Estado de vulnerar" sus derechos y los de toda la ciudadanía. La defensa del político catalán pidió durante a exposición de cuestiones iniciales la nulidad del proceso porque "todo lo que empieza así de mal no puede acabar bien. Queremos que esto no continúe", y arremetió contra la "parcialidad de la JEC" por la presencia de "juicios de valor" en la investigación.

La abogada Isabel Elbal denunció que "los hechos que se van a enjuiciar no son delictivos. No están en el Código Penal. La sala está contaminada porque los dos magistrados que participaron en la admisión a trámite de la querella no deberían estar aquí". La defensa fue tajante: "Es palmario y evidente que no se respeta el derecho a la presunción de inocencia y pedimos que se anule todo el proceso".

Después de estas declaraciones el Fiscal Superior defendió que la JEC no puso la denuncia contra el mandatario sino la Fiscalía, lo que desestima esa "idea de complot por parte de la junta para perjudicar al enjuiciado". La acusación popular sostuvo que las denuncias han sido "fundamentadas y cuentan con todas las garantías procesales". La nulidad no fue concedida.