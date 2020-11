Celaá acusa a PP y Vox de "hackear la mente con mentiras" sobre la LOMLOE

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha acusado a las derechas de España (PP y Vox) de hacer un "hackeo de la mente" con "mentiras" y "manipulaciones medáticas" sobre la Ley Orgánica de Modificación de la LOMCE (LOMLOE), conocida coloquialmente como la 'Ley Celaá'.

"El inseparable binomio de equidad y excelencia es lo que fundamenta la LOMLOE y esto es lo que no aguantan las derechas, que siempre a las leyes progresistas se han opuestos exactamente con los mismos argumentos: religión, concertada y lengua, siempre los mismos argumentos", ha criticado Celaá. Además, ha añadido que la Lomce o ley Wert practicó "casi el darwinismo" y no podían prosperar los alumnos con condiciones de origen más desfavorables o se quedaban "en la estacada" los que no llevaban igual ritmo.

Así lo ha manifestado este domingo en la sede socialista de Ferraz la ministra de Educación y FP durante un encuentro con representantes de la comunidad educativa para debatir sobre la LOMLOE.

Para Celaá, la filosofía del PP y de Vox es "que los que más corren, los que pueden hacerlo con mejores zapatillas de deporte, lleguen a la meta cuanto antes". Por ello, ha destacado que la nueva ley educativa "procura proveer a todos para que puedan, conforme a sus ritmos, llegar cada uno al máximo del desarrollo de su talento, de su potencial".

La LOMLOE, según ha añadido la ministra, se fundamenta en "la filosofía de la excelencia, la promoción del talento al máximo, y en la equidad". "La tarea es aportar todas las oportunidades al alumnado para que puedan llegar a la meta", ha dicho.

Celaá: "La derecha utiliza la educación con fines partidistas"

Celaá ha asegurado que esta norma no es para "matar" a la concertada sino que impulsa un debate sobre "la debilidad de la prestación del servicio público". Ha recordado además las palabras de ayer sábado del líder del PSOE, Pedro Sánchez, sobre que "en pocos sitios podemos ser más iguales que en un aula". Y ha afirmado que la nueva ley atiende al abandono escolar, las repeticiones, la carrera docente, las evaluaciones para mejorar los planes de los centros, la inversión y busca una FP "de primera".

Junto a la ministra también ha participado en el encuentro con representantes de la comunidad educativa, la secretaria de Educación y Universidades del PSOE, Luz Martínez Seijo, quien ha recordado que en el Congreso el proyecto de ley fue aprobado con el apoyo de siete partidos, y que se trata de una norma "absolutamente participada", a la que se han sumado 252 aportaciones trasladadas por la comunidad educativa al PSOE y con el acuerdo sobre 330 enmiendas de los grupos.

Ha considerado que la derecha está instalada "en un no permanente" y utiliza la educación "con fines partidistas". La portavoz de Educación ha recalcado que la Lomloe garantiza, como dice la Constitución, que los alumnos conozcan el castellano y la lengua cooficial donde la haya.

No se acaba con el modelo de la concertada sino que se "limitan los privilegios" sobre una concertada "basada en fines lucrativos más que los sociales" y también se impulsa la inclusión de acuerdo a la Convención de los Derechos de las personas con Discapacidad para que las familias tengan la libertad de escolarizar a sus hijos en "el régimen más inclusivo posible", ha añadido.