El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha defendido este miércoles de toda las preguntas que le han lanzado desde la oposición en el Congreso de los Diputados, peticiones de dimisión incluidas y hasta una interpelación de Ciudadanos, sacando de nuevo a la luz la teoría de la filtración del informe del 8-M para justifica el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, cuyo contenido ha asegurado que ni siquiera le interesa. El ministro ha defendido su derecho a conocer los temas en los que está trabajando la Guardia Civil, sin entrar en su contenido, solo para estar al tanto, en un intento de justificar las graves acusaciones de intromisión en el Poder Judicial que se le achacan por intentar conocer las pesquisas de la Policía Judicial sobre el susodicho documento.

El más duro contra Marlaska este miércoles ha sido el portavoz de Ciudadanos y exabogado del Estado, Edmundo Bal, gran conocedor del modelo judicial y sus prácticas, que ha asegurado a su 'colega' en otros tiempos de la lucha contra ETA, que el caso 8-M le tiene cercado porque ha mentido hasta tres veces en las excusas que ha dado para ajustar la cúpula de la Guardia Civil, algo que a su entender le coloca "practicamente como un investigado" en un proceso judicial que no tardará en surgir.

Marlaska ha asegurado que no relacionó en sus primeras comparecencias el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos con el informe del 8-M enviado a la juez que investiga la primera respuesta al coronavirus por "respeto a la carrera profesional" de este alto mando de la Guardia Civil. "No voy a dimitir, no he cometido ninguna ilegalidad, ni yo ni me equipo. Yo no he cesado al señor Pérez de los Cobos sino ha sido el secretario de Estado a propuesta de la Guardia Civil", ha dicho en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, según informa EP.

Ante las reiteradas peticiones de dimisión realizadas por parte de PP, Ciudadanos y Vox, Grande-Marlaska ha repetido -como ayer en el Senado- que el cese estuvo relacionado con una investigación por una filtración del informe del 8-M, aunque añadiendo ahora que quiso respetar la carrera profesional de Pérez de los Cobos.

"No quise decir nada porque tengo respeto a la carrera profesional del señor Pérez de los Cobos, ustedes están tratando de indagar en más razones y perturbar esa carrera profesional", ha respondido ante las críticas de la oposición por el relevo del coronel jefe de la Comandancia de Madrid y, antes de esto, alto cargo de la Secretaría de Estado de Seguridad y también coordinador del dispositivo policial para impedir el referéndum del 1-O.

Tras remitirse a la decisión del cese firmada por el secretario de Estado de Seguridad a propuesta de la directora de la Guardia Civil, Grande-Marlaska ha vuelto a defender su idea de formar equipos con cargos de confianza neutrales, negando que incurrieran en una injerencia hacia el Poder Judicial y que buscara tener acceso al informe del 8M.

Pendientes de la Fiscalía

La ofensiva contra Grande-Marlaska por las diferentes versiones que hasta ahora ha dado sobre el cese de Pérez de los Cobos y la renovación de la cúpula de la Guardia Civil afronta sus momentos más duros, a la espera de lo que diga el informe que el fiscal del caso debe hacer en el juzgado de instrucción número 51 de Madrid, donde la juez Carmen Rodríguez-Medel investiga si hubo una gestión negligente del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, al permitir las protestas del 8-M con la amenaza de la Covid-19.

La Abogacía del Estado ya se posicionó en contra del informe que aportó la Guardia Civil por la falta de veracidad de sus conclusiones, si bien la juez mantiene la causa abierta y está realizando nuevos interrogatorios para esclarecer los hechos. Es más, no se descarta que la juez saque una pieza aparte con el caso del cese del coronel por negarse a dar información al ministro sobre la existencia del citado documento.