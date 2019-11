Lo que los candidatos han dicho (y han ocultado) con sus gestos en el debate

El debate electoral de este lunes en RTVE ha dejado frases y momentos que el martes ocuparán las principales portadas nacionales y minutos en radio y televisión. Si bien en un contexto semejante, con unas elecciones importantísimas de por medio, los cinco candidatos de PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox han hecho uso de algo más que de su dialéctica.

La comunicación no verbal ha tenido un importante papel esta noche, tanto en los gestos como en la actitud y la forma de vestir de los cinco líderes políticos. Por un lado, Pedro Sánchez, Pablo Casado y Albert Rivera prácticamente se han calcado el estilismo y se han presentado en en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo de Madrid, donde se ha celebrado el encuentro, con trajes oscuros.

Los tres han querido dar una imagen de seriedad y sobriedad con trajes de chaqueta en tonos negro y azul marino, clásicos y formales, sin estridencias. Aunque Pedro Sánchez ha incluido un toque de color con una corbata morada que bien podría ser un guiño a Unidas Podemos.

Por su parte, Pablo Iglesias ha lucido su habitual camisa remangada con un pantalón también oscuro, esta vez de traje, no vaquero, con corbata también negra, justo el elemento del que ha prescindido el líder de Vox. El más moderno, por decirlo de alguna manera, ha sido Santiago Abascal, que ha dejado el traje a un lado y ha preferido mostrarse más natural y cercano con una blazer en azul jaspeado, camisa azul claro y pantalones en tono grisáceo. Comedido pero dejando un mensaje de identificación con él a los ciudadanos medios, los que no van trajeados habitualmente.

"Los gestos de Rivera pueden ridiculizarlo"

Pasemos ahora a ver qué gestos y forma de expresarse están delatando a los candidatos, lo que realmente deja al descubierto su estado actual y su posición en esta pugna electoral. Y lo más destacable ha sido el ya famoso adoquín de Albert Rivera, con el que ha querido mostrar la violencia que sucede en Cataluña "contra la democracia".

Para María José Canel, catedrática de Comunicación Política de la Universidad Complutense de Madrid, estos gestos simbólicos que en el debate de abril le sirvieron para acorralar a Sánchez y salir como el 'vencedor' del debate, esta vez "corre el riesgo de que quede como una mofa". "Después de lo del perro y cómo se ha tomado en las redes sociales, este tipo de acciones pueden ridiculizarle porque ya se le percibe como perdedor de los comicios", indica Canel.

Para la catedrática, ha quedado claro que cada uno de ellos quiere dar un mensaje de diferenciación, mostrarse como algo 'nuevo' para que el voto se decante hacia su balanza, a pesar de que ya se les conoce de sobra. Además, quieren mostrar esa diferenciación en votantes de todo el espectro político, no solo en el propio. Igualmente, la pugna principal esté entre los contendientes de izquierda (Sánchez e Iglesias) y los de la derecha o centro (Casado y Rivera).

¿Y qué decir de Santiago Abascal? El debutante de la noche se está mostrando como el más tranquilo y seguro junto a Iglesias, según María José Canel. A esto ayuda que esté situado justo en el centro del escenario, que es una forma de ocupar un nicho de electorado que antes no estaba explícitamente representado, el de la extrema derecha.

Como decíamos, el hecho de ser el único que ha acudido sin corbata muestra que quiere apelar a los que no comparten lo políticamente correcto. "Quiere que se identifiquen con su partido y con él los que no son políticamente correctos pero no lo dicen. Al decir que las autonomías han generado desigualdad en España y división entre los españoles, verbaliza algo que muchos piensan y callan", indica la experta. Pero Abascal busca el voto transversal, tanto de derecha como de izquierda, algo que delata esta actitud más arriesgada.

Así, el político vasco sería junto con Pablo Iglesias el líder más seguro del debate, mientras que el presidente en funciones ha tenido gestos que indican que se sentía acorralado por sus rivales. Rivera, reitera Canel, con esos gestos y "trucos fáciles queda precisamente de eso, de facilón o previsible". Casado es uno de los que más ha arremetido contra el PSOE, sobre todo en el tema de Cataluña.