Mascarillas de oro: de 2,93 euros por 50 unidades en febrero a 85 euros en abril

Primero fue el papel higiénico; después, las levaduras de panadería y las harinas; entre medias, los geles hidroalcohólicos, los guantes de látex y, por último, las mascarillas. La pandemia del coronavirus ha convertido algunos productos en objeto de deseo y tremendamente caros. Los geles y los guantes ya se pueden comprar a precios elevados sin problemas. No así las mascarillas, que siguen desaparecidas del mercado. Los farmacéuticos cuentan cómo las mascarillas nunca ha sido un producto excesivamente demandado. Pero, ahora, hay listas de espera en las boticas de toda España para conseguir, a lo sumo, dos unidades de FFP2 -protegen de la inhalación del Covid en el aire- por algo más de 18 euros el par. Mucha demanda, poca oferta; de precios suaves, a sablazos.

La montaña rusa de precios ha obligado al Gobierno a mover ficha. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en su comparecencia del sábado que el domingo el Ejecutivo "aprobará una orden para la fijación de precios que pueda ser asumida por toda la ciudadanía" a la hora de adquirir estos productos de protección contra la infección por el temido coronavirus.

En el mes de febrero de este año, el coronavirus empezaba a asomar sus terribles garras, pero aún no había estallado la fiebre por conseguir métodos de protección contra la pandemia. A principios de ese mes, una caja de 50 unidades de mascarillas quirúrgicas -las que usan los sanitarios para no transmitir fluidos al exterior- era surtida a las farmacias desde sus cooperativas por un Precio de Venta Laboratorio (PVL) inferior a los tres euros, concretamente a 2,93, según ha podido constatar La Información en un albarán de una botica. En mayo del año pasado, el precio era exactamente el mismo: 2,93 euros. En casi un ejercicio, el producto no modificó su importe y, en unas pocas semanas, se ha disparado. Esas mismas 50 mascarillas, hoy son colocadas en las farmacias por más de 85 euros. A ambos precios habría que aplicarles impuestos y el beneficio del farmacéutico, que ronda el 30%.

Me ha llegado este correo de un representante. Luego @AEMPSGOB @sanidadgob @Farmaceuticos_ y @coflaspalmas dicen que si las farmacias especulamos con los precios en una crisis. ID A POR LOS REPRESENTANTES. Un gel de 100 ml a 5€ de PVL o una mascarilla quirúrgica a 1,7€ de PVL pic.twitter.com/AxLb9Kfg1I — Nacho 🇮🇨 🇪🇸 🇪🇺 🌍 (@nachoaragones) April 1, 2020

"Tendemos a poner el mismo margen que con los medicamentos. El precio de venta al público de un fármaco está establecido por ley: lo que se lleva la farmacia, lo que se lleva la cooperativa y lo que se lleva el laboratorio. Está estipulado en el BOE. Al ser las mascarillas un producto de venta libre, no se aplica esto, pero las farmacias solemos jugar con ese margen del 30%", dice un farmacéutico a este periódico.

El PVL es el precio al que las cooperativas compran a los laboratorios o distribuidores, que han de obtener las mascarillas en un mercado muy tensionado por la alta demanda. En estos momentos, ni las cooperativas disponen de mascarillas quirúrgicas, pero las farmacias pueden comprarlas por su cuenta a representantes o proveedores que las ofrecen, en estos momentos, a 1,7 euros la unidad haciendo pedidos de al menos 2.000 unidades: 50 mascarillas quirúrgicas suponen, pues, un desembolso de 85 euros, a los que hay que sumar impuestos y beneficios, elevando la cantidad en venta al público a más de 100 euros.

El farmacéutico citado espera "que la gente entienda que ni las farmacias ni ningún comercio está aprovechándose de nadie. Es la oferta y la demanda. Yo podría gastarme 2.000 euros en mascarillas y venderlas a precios desorbitados, pero no quiero tener que darle explicaciones a la gente de mi barrio sobre por qué las tengo que vender tan caras. Pero es más, no quiero vendérselas tan caras. Prefiero no tener. Esa es la realidad".

El margen porcentual para las farmacias sigue siendo el mismo pero el precio se ha disparado en origen: los fabricantes. "Al aumentar la demanda, los proveedores han aumentado el precio y algunas farmacias le han repercutido el margen como siempre; otras no compran a esos precios, porque se niegan a esa especulación. Desde el Consejo de Farmacéuticos se ha pedido que se regule el precio", dice la doctora en Farmacia Cecilia Gómez. Ante la subida de los precios y la imposibilidad de encontrar el producto en boticas, el Gobierno ha repartido gratuitamente protecciones entre viajeros de transporte público que se han visto obligados a reincorporarse a sus trabajos esta misma semana.

Si los precios de las mascarillas quirúrgicas son abrumadores, los de las mascarillas FFP2 y FFP3 -que ofrecen mayor protección- son de locura. Antes del boom de demanda, las cooperativas ofrecían a las farmacias cada unidad a 1,59 euros; semanas después, las que se podían conseguir a través de otros distribuidores estaban a 2,78 euros la unidad. Hoy el precio es de entre 7,50 y 9 euros.

​Un recibo de compra de una farmacia consultado por este diario confirma que los precios se mantienen al alza: ayer sábado, los modelos de FFP2 se vendieron al público en una botica de Castilla-La Mancha a 8,90 euros la unidad, mientras que las quirúrgicas se cobraron a 1,90 euros. Habrá que esperar para conocer cuál será la regulación de precios anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez.