¿Por qué el papel higiénico es lo primero que se agota cuando surge una crisis?

El nivel de alerta por la epidemia de Covid-19 ha dado un giro en la Comunidad de Madrid, una de las 'zonas calientes' del brote junto con las vascas Vitoria y Labastida y la Comunidad de La Rioja. Solo un día después de que el registro de casos se disparase en la región, los madrileños han tomado los supermercados, generando largas colas y vaciando estanterías... con el papel higiénico como principal objetivo. "Los consumidores lo consideran un producto de higiene imprescindible... pero todo responde a un impulso de puro pánico", explica a La Información Carlos Jesús Fernández, presidente del Comité de Investigación de la Federación Española de Sociología.

"Hace unas décadas, en España ni siquiera se utilizaba", apunta Fernández sobre este producto sanitario. El especialista asegura que tampoco cumple una función primordial frente a la epidemia, algo que sí explicaba la 'fiebre' de las mascarillas y los geles desinfectantes. "Aún hoy, en varias regiones del mundo sigue sin utilizarse", incide el sociólogo aludiendo el ejemplo de India donde "se recurre a un chorro de agua". Pero este martes, los madrileños han llenado sus carros con decenas de rollos de papel.

Mira también Odisea para llenar la despensa: no hay ternera y el papel higiénico ha volado

Frente a la histeria, el mensaje tranquilizador de grandes distribuidores. Desde la cadena Mercadona -con más de 170 establecimientos en Madrid- han achacado este martes la repentina tendencia de los consumidores al aprovisionamiento a una "reacción impulsiva". Por esta razón, Juan Roig, presidente de la compañía, negaba que la dirección fuera a tomar "acciones inmediatas": "Quiero dar mi opinión como empresario, no como técnico sanitario. Tenemos un gran activo que es la Sanidad, gratuita y universal. Si hay algo que puede agravar la situación, es el miedo. En nuestras tiendas hay normalidad, más allá de un caso puntual", ha aseverado.

En la valoración de Roig coincide Fernández: "Todo apunta a que no va a haber ningún problema, la cadena de producción en España es fuerte". Así, el sociólogo apunta a que es "poco probable" que la llegada de productos frescos a los supermercados sufra incidencias. "No se ha decretado el aislamiento de ninguna región, cualquiera puede coger el coche en Madrid y comprar en Segovia si así lo prefiere", zanjaba el experto. No en vano, el pánico ha tardado en llegar.

Mientras que en China llevan meses padeciendo las miserias del desabastecimiento, en Italia solo se han notificado problemas en zonas rurales muy concretas. No obstante, Fernández apunta a que la referencia del país mediterráneo, así como la información "fragmentada" de las redes sociales -peleas por el papel en en locales ingleses, alemanes y australianos- ha sido crucial para desatar la alarma en los hogares madrileños.

A toilet paper panic-buying stampede when Aldi store doors open in Sydney.

This is ridiculous..



📹: Facebook - Only in Guildford#ToiletPaperPanic pic.twitter.com/4ddlpVqI5g — Keira Savage (@KeiraSavage00) March 10, 2020

Mi supermercado alemán hoy sábado. Había de todo (fruta, carne, bebida, lacticinios...), pero ni un sólo rollo de papel higiénico. Me han dicho que es por el pánico al coronavirus. ¡Admirable nación que, en caso de emergencia, considera prioritario limpiarse el culo! pic.twitter.com/FheEQ7DQFR — Fernando Aramburu (@FernandoArambur) March 7, 2020

Las cajeras, sobrepasadas: "Es una verdadera locura"

De forma "extraoficial" -el Supersol para el que trabaja le ha pedido que no hable con la prensa- una cajera madrileña asegura que la mañana de este martes ha sido "una verdadera locura". Según la experiencia de esta trabajadora, los madrileños se han lanzado a por carne, despensa (arroz pasta etc) y leche. Tampoco ha faltado la demanda de productos perecederos como la verdura: "Antes de mediodía han tenido que venir dos camiones, cuando normalmente solo viene uno, se ha colocado la mercancía, y antes de las 15:00 horas ya estaba todo vacío otra vez".

Se esperan semanas "muy movidas", anuncia Fernández quien matiza que probablemente a esta fiebre le quede aún una escalada "aunque todo acabará con normalizarse cuando los consumidores comprueben por sí mismos que no hay desabastecimiento: "De todas formas, nadie puede acumular sin límites, aunque solo sea por falta de espacio", ironiza. Respecto a la demanda del papel, Fernández asegura que no hay una razón especial para llenar de rollos la cesta de la compra -"parece más lógico que la gente acumule pañales o compresas"-. La tendencia vuelve a caer en la impulsividad que genera en pánico: "Parece que llenar la nevera sería lo más importante en una crisis, pero el miedo no es racional y, delante del estante del supermercado, el papel higiénico parece una forma barata y justificada para llenar el carro sin cargar demasiado peso"