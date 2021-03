Toni Cantó abandona sus cargos en Cs y pide acordar listas en Madrid con el PP

Ciudadanos sigue tambaleándose. Toni Cantó ha anunciado que dejará sus cargos y que entregará su acta de diputado en el Parlamento valenciano para poner fin a su etapa como dirigente naranja. Una decisión que llega tras la reunión extraordinaria de la Ejecutiva de Inés Arrimadas de este lunes. Y que se ha resuelto de una manera que no ha gustado a Cantó, que también dimitirá de su cargo en ese órgano. Una salida con la que ya se estaba especulando desde la debacle de Murcia, por la que tres tránsfugas abandonaron la formación para hacer fracasar la moción de censura contra el PP que fue acordada con el PSOE. Y que ha abierto unas heridas en la fuerza política

Según el ya exmiembro de Cs, su salida se produce por su rechazo a la manera de afrontar esta etapa de Arrimadas. A la que ha criticado por haber "optado por proteger a su dirección" en lugar de pensar en la viabilidad del partido. Por eso, dice que se marcha "triste" y "cabreado" por el rumbo que ha tomado el partido. En declaraciones a los periodistas en la puerta de la sede del partido en Madrid, Cantó ha explicado que abandona el cargo tras solicitar en la reunión de la dirección la dimisión de toda la cúpula de Ciudadanos, solicitud que, ha explicado, no se ha permitido que se sometiera a votación. No ha aclarado si abandona también la formación y solo ha señalado que va a llamar cuanto antes a su representante para retomar su carrera como actor.

Ha explicado que ha pedido en la reunión que se retirara "la ridícula moción de Murcia" y que Cs fuera con el PP en coalición a las elecciones de la Comunidad de Madrid, porque "el centro derecha no puede perderla. Es el eje de la libertad y la prosperidad", pero, según él, parece que Arrimadas "no está por la labor".

Visiblemente emocionado, ha insistido en que los afiliados no merecen tener un partido "que no asume ninguna responsabilidad". También ha dicho que Ignacio Aguado no podía ser el candidato en Madrid y ha aprovechado la ocasión para defender a Albert Rivera, de quien ha puesto en valor que diera "una lección" al dimitir tras el desastre del 10N: "Es un señor: sabe cómo comportarse en política".