De la Mata investiga por terrorismo las amenazas a Albiol, Rivera y Arrimadas

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto diligencias previas de oficio para investigar las amenazas recibidas por el presidente del PP de Cataluña, Xavier García Albiol, y contra los líderes de Ciudadanos Albert Rivera e Inés Arrimadas. El instructor considera que ambas conductas podrían constituir sendos delitos de enaltecimiento del terrorismo y amenazas.



Albiol denunció el pasado miércoles en su cuenta de Twitter que había recibido esas amenazas contra él y su familia a través de las redes sociales. En una de ellas se pedía la vuelta de ETA para que lo matara a él y a su familia. “Habría que matarlo a el y su familia, que vuelva ETA”, decía el mensaje de una cuenta a nombre de Antonio Balaguer Callado.



En otra se le desafiaba a que se quite la escolta “si tiene cojones”. “Treute l’escolta si tens collons i vina a casa meva, un dels dos no en sortirá” (Quítate la escolta si tienes cojones y ven a mi casa. Uno de los dos no saldrá). “Pueden tener la seguridad de que no me van a callar”, respondió el líder del PP catalán que denunció el caso ante los Mossos d’Esquadra. En caso de que un juez catalán ya haya abierto un caso, ahora tendrá que inhibirse a favor de la Audiencia Nacional al tratarse, presuntamente, de un asunto de terrorismo.



Las segundas diligencias abiertas por De la Mata por los mismos delitos investigan la pintada que apareció en el barrio de Fontajau de Girona. El grafiti decía: “Puta España, ETA.cat, Arrimadas i Rivera us matarem”. “Quieren que tengamos miedo al salir de casa, al pasear por la calle o al defender nuestras ideas en público, pero mi compromiso por una Cataluña donde vivamos en paz y en libertad dentro de España y Europa es mucho más fuerte”, respondió Arrimadas a la amenaza vía Twitter.



Fuentes de la Audiencia Nacional aseguran, además, que ambas conductas, además de las infracciones inicialmente imputadas, podrían constituir también un delito de odio.