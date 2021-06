La delincuencia vuelve a la 'normalidad' en España y se sitúa en niveles precovid

La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ha afirmado este martes que "desgraciadamente la normalidad ha llegado para la actividad delictiva o criminal, porque estamos situándonos en los niveles que teníamos antes de que llegara la pandemia".

En los casos de violencia de género, ha comentado, "no solo se están recuperando, sino que nos tiene preocupados el número de homicidios que llevamos este año". Gámez, que ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas en Murcia tras dar cuenta de una operación, ha afirmado que le preocupa que esa etapa durante la pandemia "tuvimos menos casos de los habituales, pero tristemente se están recuperando". "Habrá que esperar a tener un recorrido más largo para tener comparaciones más exactas", señala.

Preguntada sobre la investigación que lleva a cabo la Guardia Civil de Almería de la muerte violenta de una mujer joven, de entre 25 y 30 años de edad, en la madrugada del pasado domingo en el municipio de Roquetas de Mar, ha destacado que "no se conoce el autor ni si pudiera tener relación o no con la víctima", de manera que aún no se sabe si se trata de un caso de violencia de género.

También ha sido preguntada sobre la manifestación que realizó la Guardia Civil en Madrid para reclamar la equiparación salarial. Considera que están en su "legítimo derecho" pero recuerda que este proceso concluyó y se completó "a pesar de ser tres años muy difíciles". "Hemos cumplido con lo pactado y ha supuesto mejoras retributivas entre el 20 y el 30 por ciento de media en los salarios de la escala de cabos y guardias", ha señalado, para después advertir que "siempre se puede reclamar más, pero el servicio que prestan es digno de los mayores reconocimientos y ojalá también de las mayores retribuciones, que es una cuestión presupuestaria".

Del mismo modo, ha dejado claro que "se están consiguiendo recuperar parte de los numerosos efectivos que se perdieron en los años de la crisis y se está por encima del 100 por cien de la tasa de reposición". "Estos esfuerzos nos están llevando a poder completar las plantillas y a tener un número de efectivos que se ajuste a los índices de criminalidad y la peculiaridad de la población", ha manifestado, para después indicar que la calidad del servicio "no se ha resentido".