El PP pierde la ventaja ante el PSOE tras la tensión entre Casado y Díaz Ayuso

La tensión interna del Partido Popular ha pasado factura a la formación en el mes de noviembre y se ha comido la ventaja que las encuestas le daban frente al PSOE, según demuestra el polibarómetro del mes de noviembre elaborado por Dym para La Información. Los datos demuestran una caída de 3,4 puntos en la intención de voto prácticamente a causa de esta crisis, para quedar ambas formaciones con un apoyo de algo más del 25% de la población, solo separados por tres décimas, lo cual les coloca en un abanico de hasta 105 escaños para los socialistas y un máximo de 111 a los populares.

El estudio de Dym corrobora el elevado coste político que está teniendo para el PP el enfrentamiento entre Ayuso y Casado, que consideran perjudicial más de un 61% de los encuestados. Así opina incluso una mayoría del 53,6% de los propios votantes del PP y más de un 70% de los de Vox, el partido que acecha desde la extrema derecha a los populares a la espera de recoger el descontento que salga de su tensión. Es más, el 47% de los simpatizantes del PP culpan de esta tensión a la dirección nacional del partido, mientras que solo el 13.1% echa la culpa a la presidenta madrileña y sus reclamaciones.

A pesar de todo ello, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su estrategia política de enfrentarse siempre directamente a Pedro Sánchez cosecha cada vez mejores resultados a medio plazo, hasta el punto de convertirse ya en la mejor alternativa para “hacer una política más adecuada a los intereses y necesidades” de la población, según se desprende del polibarómetro de noviembre. El líder del PSOE cuenta con el apoyo del 22,6% de los encuestados como la mejor alternativa para gobernar, pero le sigue en segundo lugar Díaz Ayuso con un 19,1%, por delante del 15,7% de Yolanda Díaz y del 13,7% de Pablo Casado, el dirigente del PP a nivel nacional.

La encuesta de este mes, que se abre a valorar un mayor número de políticos dado su protagonismo en el espectro actual, coloca a la presidenta madrileña como la política mejor valorada, con 4,5 puntos sobre 10, por encima del 3,2 de Casado, al que supera en incluso en la calificación que hacen los votantes del PP y llega a ser la mejor valorada por los de Ciudadanos. Yolanda Díaz es la segunda de ese ranking de 0 a 10 con un 4,1, por encima del 3,5 y el 3,6 que reciben Pedro Sánchez y Nadia Calviño, respectivamente. No obstante, en el caso de la izquierda política, es Sánchez el mejor valorado en su propio partido y Díaz en Unidas Podemos.

Mayoría de derechas frente a la plataforma Díaz

La consulta de Dym se realizó con 1021 entrevistas a nivel nacional entre los días 17 y 21 de este mes de noviembre y, a pesar de la caída del PP, demuestra que una mayoría absoluta de derechas entre los de Casado, Vox y Ciudadanos es todavía posible, mientras que en el lado de la izquierda todavía no se podría hacer, de forma que cualquier opción de Gobierno pasaría por los partidos nacionalistas e independentistas, como hasta ahora. Los encuestados mantienen su suspenso al Gobierno con un 3,8 sobre diez en la evaluación del polibarómetro de noviembre, una décima por debajo del mes anterior, algo que se explica por las tensiones que ha surgido en la coalición para el 65% de los encuestados. Algo más del 43% considera que a culpa es de ambos partidos, PSOE y UP.

En el análisis concreto de una posible plataforma de izquierdas liderada por Yolanda Díaz, que ha saltado a la luz pública en los últimos meses, las cosas no están tan claras como se podría intuir por el apoyo que ella misma recibe como líder política. Una mayoría del 39,2% de la población no sabe si debería o no presentarse como opción a La Moncloa en una plataforma propia, mientras que otro 37,2% piensa que sí debería hacerlo y un 23,8% prefiere que lo haga dentro de Unidas Podemos, como ahora. En cuanto a las compañeras de viaje que llevaría en ese supuesto -Mónica García, Ada Colau, Mónica Oltra y Fátima Hamed-, las posiciones mayoritarias prefieren no opinar, si bien el mayor rechaza de todo se lo lleva la alcaldesa de Barcelona, con el 48% de opiniones negativas, frente al resto de las protagonistas.