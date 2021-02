Dina carga contra el juez por "inculpar" a Iglesias e insiste en señalar a Villarejo

UP

Dina Bousselham ha vuelto a salir en defensa de Pablo Iglesias. Su exasesora en el Parlamento Europeo ha remitido un escrito a la Audiencia Nacional después de que el magistrado del caso Villarejo haya reabierto esta parte de la investigación, tal y como lo sugirió el Tribunal Supremo. La consultora rechaza de plano que se practique una nueva pericial de la tarjeta telefónica que le devolvieron tras robarle el móvil en 2015 y carga contra el magistrado por "inculpar" a Iglesias en la comisión de tres delitos por este asunto. De hecho asegura que son víctimas de la conocida como policía patriótica a la que acusa de estar detrás del supuesto robo del teléfono y posterior difusión en algunos medios de comunicación.

Así lo explica en un escrito remitido al Juzgado Central de Instrucción número 6 en el que recurre la decisión del magistrado de reactivar esta parte de la investigación. El instructor cerró la pieza décima del caso Tándem dejando a los pies del banquillo a los acusados en la misma a la par que envió una exposición razonada al Tribunal Supremo para que investigara a Iglesias en su condición de aforado. Sin embargo, la Sala de lo Penal, siguiendo el criterio de la Fiscalía, le devolvió el asunto y le dijo que tenía que practicar más diligencias en aras a acreditar la comisión de tres delitos por parte del líder de Podemos. García Castellón atribuye a Iglesias la comisión de delito de revelación de secretos, daños informáticos y denuncia falsa tras acreditar que se quedó un tiempo indefinido con la tarjeta de Dina y que, cuando la devolvió, no se podía acceder a su contenido.

Por ese motivo ha vuelto a encargar una nueva pericial del dispositivo en aras a esclarecer qué contenido almacenaba y por qué no se pudo recuperar. Ahora Dina cuestiona esta decisión y explica que las pruebas practicadas hasta la fecha ya demostrarían que la tarjeta llegó intacta a la empresa que estudió su recuperación y que ellos, lejos de ser los responsables de lo ocurrido, son víctimas de la brigada parapolicial liderada entonces por el comisario Villarejo. "Aun constando el resultado de las pesquisas que indican con claridad que la tarjeta no fue dañada por ninguna de las víctimas y/o por los investigados, sino por la empresa de recuperación de datos, el instructor no cesa en su empeño de inculpar a mi representada y a Iglesias en la presunta comisión de ilícitos, cuando son las víctimas perjudicadas hasta la fecha", reza el escrito al que ha tenido acceso La Información.