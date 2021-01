El TS declina actuar contra Iglesias por el caso Dina y lo devuelve a la Audiencia

Fin del periplo judicial para Pablo Iglesias por el asunto del móvil de su exasesora. El Tribunal Supremo ha decidido no actuar contra el líder de Podemos, pese al criterio del magistrado del caso Villarejo, Manuel García Castellón, que pidió al alto tribunal que le investigase al considerar que existen indicios de la comisión de tres delitos al haberse quedado con el teléfono de Dina Bousselham. Ahora, la Sala de lo Penal acuerda, tras estudiar su exposición razonada, que no procede abrir causa contra Iglesias y devuelve el asunto a la Audiencia Nacional para que practique más diligencias de investigación.

El magistrado al frente del caso Villarejo elevó en octubre exposición razonada al Supremo al tratarse Iglesias de una persona aforada. El instructor explicó que el vicepresidente segundo del Gobierno podría haber cometido delitos de descubrimiento y revelación de secretos, daños informáticos y denuncia falsa en relación con el robo del teléfono de Bousselham en noviembre de 2015. De este modo, cerró esta parte concreta del caso Tándem que se ha investigado en la pieza décima de la macrocausa aunque, tras procesar a los investigados -entre los que se encuentra Villarejo- decidió remitir el asunto al alto tribunal. García Castellón dijo que estaba acreditado que el líder de Podemos retuvo muchos meses en su poder la tarjeta de su exaesora sin avisarle. Por ello expuso que no le podría excluir como posible filtrador del contenido del dispositivo en prensa.

La Fiscalía del Supremo expuso en su informe que consideraba necesario recabar más pruebas antes de abrir causa contra el aforado. El Ministerio Fiscal determinó que una de las diligencias pendiente de practicar en aras a estudiar si avanza o no la causa contra Iglesias era tomar declaración a Bousselham. Esto es así porque para probar la revelación de secretos en este caso se exige denuncia previa de la exasesora de Podemos. Se da la circunstancia de que ella ha pidió en muchas ocasiones volver a prestar declaración tras su última comparecencia en sede judicial, en mayo, cuando apuntó que no entendía por qué el equipo de Interviú entregó a Iglesias su tarjeta telefónica. También dijo que su entonces jefe la retuvo y que luego se la devolvió, ya en verano de 2016 aunque dejó claro que no se vio perjudicada en ningún momento por él.