Solo programa: ministros de Sánchez cierran filas y olvidan la coalición con UP

Veinte días después del fallido intento de investidura de Pedro Sánchez, el PSOE ya no busca negociar con Podemos para formar un Gobierno de coalición. Así lo dejaron claro este martes pesos pesados del gabinete. Por ejemplo, en palabras del ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, esa opción ya está "agotada" porque las "reflexiones posteriores" a la sesión de investidura expresadas por el partido no son merecedoras de un "nuevo intento".

El PSOE ahora dispone de menos de mes y medio para llegar a un acuerdo y lograr los apoyos necesarios para evitar las elecciones a toda costa. Ya no quiere negociar puestos ni ministerios, su intención es "acordar en un programa, teniendo en cuenta que Podemos es su socio prioritario", afirmó horas después María Jesús Montero, titular de Hacienda.

La ministra también ha invitado a la formación de Iglesias a "sentarse y hablar lo antes posible" de un acuerdo programático. Añade a esto que "tendrá que ser Podemos la que acepte dialogar y comprometer su apoyo para la investidura de Sánchez". En esta línea, confió además en que desde la investidura fallida del líder del PSOE "haya habido suficiente reflexión y madurez política para que en septiembre se abra camino a una investidura y no haya que repetir elecciones".

Insisten en la abstención del PP y Cs

Tanto Montero como Ábalos han vuelto a pedir a Ciudadanos y al Partido Popular que se abstengan, a pesar de que ambos partidos han reiterado que esta no es una opción. Montero ha criticado la postura del PP que "ni come ni deja de comer" porque critica que se cuente con la abstención de los independentistas para la investidura, pero "no hace nada para que eso no se produzca".

En la misma línea, Ábalos afirmó que la responsabilidad del bloqueo político actual no solo recae sobre el partido morado, ya que ha considerado que debe producirse una "reflexión" también por parte de la derecha e instó al PP y a Ciudadanos a que reflexionen y muevan su posición para facilitar la investidura. "Luego tiempo tendrán" para activar "mecanismos de control" en el Parlamento en su papel de oposición.

Mira también El programa de Díaz Ayuso para la Comunidad de Madrid en 10 claves

Por su parte, García Egea, el secretario de Organización del PP, ha advertido que "España no merece ser bloqueada por la incapacidad de un partido que no pone de acuerdo a los de hace un año simplemente por estar en contra" de los populares. Y ha pedido que Sánchez se aparte y que apoye un Ejecutivo del "bloque constitucionalista", que cree que suma más escaños a nivel nacional que el del PSOE.

Tanto Ábalos como Montero han ahondado en la idea de que no quieren una repetición electoral y por esta razón el presidente en funciones ha estado inmerso en una ronda de reuniones con altos cargos y mandatarios, para intentar llegar a los acuerdos necesarios antes del 23 de septiembre.

"Para sentarse quieren que previamente el PSOE les confirme que va a haber gobierno de coalición, no quieren sentarse solo para hablar de un acuerdo programático" -remachó la dirigente socialista-, que considera que Podemos quiere "incrementar las exigencias" de la propuesta y los socialistas no van a aceptar que haya "un gobierno dentro de otro gobierno".

Asimismo, destacó que el PSOE ya ofreció el gobierno de coalición a Podemos y que este lo rechazó "aumentando las desconfianzas". "Ellos tienen la tendencia de ir al minuto final, y todos los españoles fueron testigos de lo que planteó Iglesias en la tribuna", denunció Montero, al tiempo que insistía a Podemos en negociar las políticas de gobierno y "no tanto los sillones y competencias". ¿Capítulo cerrado?