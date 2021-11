El juez estrecha el cerco para descubrir si Villarejo tenía cuenta propia en BBVA

El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, encargado de investigar el 'caso Tándem' sobre los negocios 'oscuros' del comisario jubilado José Manuel Villarejo sigue estrechando el cerco sobre el BBVA para investigar si en la contratación del agente encubierto se cometieron irregularidades. El juez de refuerzo de dicho órgano, Joaquín Gadea, ha requerido a la entidad financiera que aporte toda la documentación relativa a la autorización de un contrato de una cuenta bancaria en diciembre de 2004 por parte del Grupo Cenyt, el entramado empresarial del expolicía, con el objetivo de aclarar si su apertura y la designación de una oficina determinada fue “impuesta” por el banco "como forma más fácil para facilitar los pagos".

En un auto con fecha del pasado 4 de noviembre, al que ha tenido acceso La Información, el refuerzo del magistrado Manuel García Castellón ha aceptado la práctica de diligencias que solicitó la Fiscalía Anticorrupción, que insiste en que BBVA no ha entregado toda la documentación reclamada sobre este asunto, pese a que la entidad dirigida por Carlos Torres afirme lo contrario. "En el informe del Ministerio Fiscal se expone que los documentos aportados no son todos los requeridos y que, en todo caso, se contienen una serie de pantallazos y otros que no son los expresamente interesados", señala la resolución . Por todo ello, se ordena a la entidad financiera que se adjunte la documentación relativa al contrato de apertura de dicha cuenta bancaria del 23 de diciembre de 2004, coincidiendo con la firma del primer trabajo que realizó Villarejo para el banco, junto a la documentación anexa al mismo, como puede ser la carátula de firma, documentos relativos al pago de impuestos, cuentas anuales de Cenyt presentadas para autorizar dicho fondo.

La reclamación de dicha información se hizo efectiva a finales del pasado mes de julio en un auto por el que el juez titular García Castellón amplió la imputación del expresidente del BBVA Francisco González por un presunto delito de administración desleal -que se sumó al de cohecho y revelación de secretos que se le atribuye indiciariamente desde 2019-, y acordó citar como investigado al director de comunicación del banco, Paul Tobin, por el presunto delito de encubrimiento. En esa resolución, el magistrado aceptó el criterio de Anticorrupción y ofició a la Policía a acudir a la sucursal bancaria en la que consta la apertura de la cuenta bancaria de Cenyt con el fin de aclarar si su apertura y la designación de la oficina donde abrir la cuenta fue un acuerdo al que se llegó con el banco para facilitar los pagos de los servicios presuntamente de espionaje que desarrollaron las empresas de Villarejo.

Por otro lado, para completar la prueba documental, Anticorrupción interesa también que el secretario del Consejo de Administración del BBVA certifique si los poderes otorgados al exdirector de Seguridad Corporativa del banco Julio Corrochano, imputado por su papel de intermediario entre las empresas de Villarejo y la entidad financiera, son los mismos que los concedidos a sus antecesores en el puesto. Es más, pide que explique por qué se autorizaron a Corrochano funciones de contratación en 2004 si fue nombrado en dicho cargo dos años antes.

Nuevos interrogatorios

Se da la circunstancia de que Corrochano presentó a principios de octubre un escrito en el que apuntó que la contratación de Villarejo se hizo siguiendo instrucciones de sus "superiores", señalando así directamente al expresidente de BBVA Francisco González y al exconsejero delegado de la entidad Ángel Cano, ambos imputados. Asimismo, aseguró que no obtuvo ningún beneficio de los encargos que se hicieron al agente encubierto durante una década y por los que se abonaron más de 10 millones de euros. Con el fin de que el exjefe de Seguridad de la entidad financiera ratifique todo lo expuesto en dicho documento, en el que además propuso la práctica de varias diligencias, los fiscales de la macrocausa 'Tándem' solicitaron que se le llamara a declarara, comparecencia que el juez Gadea acordó en otro auto dictado también el pasado 4 de noviembre, aunque sin concretar fecha para proceder al interrogatorio.

El juez de refuerzo de García Castellón ha dado un nuevo impulso a esta novena pieza del caso 'Tándem', citando a declarar como investigado el próximo 25 de noviembre a Paul Tobin para despejar dudas sobre si el banco ha ocultado algún tipo de información a la investigación. Esta imputación deriva de la declaración a petición propia de la jefa de Seguridad de BBVA e investigada, Inés Díaz Ochagavia, en la que, informó que iba a aportar a la causa un dossier con toda la información recopilada sobre los encargos realizados al comisario jubilado, documentación que finalmente no entregó. La defensa del banco insistió en que dicha carpeta creada por Tobin no contenía ningún archivo que no hubiese sido aportado con anterioridad a la causa, si bien esta afirmación no ha convencido del todo al Ministerio Público.