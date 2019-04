El PP recurrirá al Tribunal Constitucional "los decretos abertzales" de Sánchez

El presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado este jueves que su partido recurrirá ante el Tribunal Constitucional "los decretos abertzales y electorales" del Gobierno de Pedro Sánchez que ha convalidado la Diputación Permanente del Congreso sin el apoyo del grupo popular.

De esta forma se ha referido Casado en un acto con candidatos de su partido en Gran Canaria a las medidas económicas previstas en los Presupuestos Generales del Estado de 2019, que fueron rechazados, y que el Gobierno ha salvado este miércoles en el Congreso con el apoyo de las fuerzas políticas que apoyaron al PSOE frente a la moción de censura contra Mariano Rajoy, entre los que figuran los independentistas ERC, PDeCAT y EH-Bildu.

En una intervención tras la que no se han admitido preguntas de los periodistas, Casado ha dicho que cuando él sea presidente del Gobierno nunca pasará "que Otegi presuma de ser una pieza clave para el Ejecutivo", como sostiene ocurrió ayer, miércoles, tras la convalidación de los citados decretos leyes.

La Diputación Permanente del Congreso convalidó ayer los decretos que establecen cambios en el mercado del alquiler, la ampliación de los permisos de paternidad a ocho semanas, la recuperación del subsidio de desempleo de 52 años, la habilitación para que comunidades autónomas y ayuntamientos utilicen sus superávit, medidas en caso de un Brexit sin acuerdo y el desarrollo de la liberalización del sector de la estiba.

"Vamos a recurrir al Tribunal Constitucional algunos de estos decretos porque pensamos que no son de extraordinaria necesidad. Fuimos a la Junta Electoral Central y, una vez que no se ha tenido a bien evaluar que se está utilizando nuestro dinero para hacer electoralismo, iremos al TC para decir que estos decretos no cumplen los requisitos de ser de urgente necesidad", ha dicho Casado. "Esperemos que así el Gobierno deje de hacer electoralismo a coste de nuestros impuestos", ha zanjado.

Casado ha reiterado el estupor que le da ver a Otegi presumiendo de que es "clave" el Gobierno socialista. "No puedo mirar a la cara a mis compañeros y a las víctimas del terrorismo sin decirles que esto en nuestro Gobierno nunca va a pasar. Nunca dependeremos ni negociaremos con un partido proetarra que aún no ha condenado 800 asesinados en España".

En este punto, se ha preguntado hasta qué grado de "indignidad" va a llegar Pedro Sánchez para seguir en el poder. "Jamás he visto tal capacidad de humillación", ha añadido, para insistir en que no entiende que se hayan aprobado los "decretos abertzales" porque el mecanismo parlamentario era "innecesario". "Los reales decretos que tienen que usar para asuntos de urgente necesidad".

"Entiendo que se utilizaran para las inundaciones de Canarias o para el terremoto de Lorca, pero lo que no puede ser es que estemos convalidando cuestiones que ya estaban habladas y que se podrían convalidad dentro de un mes simplemente para pagar la campaña electoral del PSOE, y que tengan que pactar con los proetarras es absolutamente inadmisible", ha concluido.