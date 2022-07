El reto de Sánchez y Díaz: cómo hacer frente al discurso económico de Feijóo.

En psicología financiera se suele hablar de profecía autocumplida cuando, a partir de un contexto determinado, esperamos un suceso futuro. Así, muchos economistas alertan ahora de una grave crisis que se avecina, lo que puede empujar al consumidor a dejar de gastar e invertir y acabar provocando esa gran crisis que se predecía. Un fenómeno que también se puede trasladar a la política. De esta forma, el continuo ruido en torno a la gestión económica del Gobierno y su debilidad para combatir este frágil escenario puede forzar al votante a buscar otras opciones políticas, como la del líder gallego, Alberto Nuñez Feijóo, que resuelvan la situación con mayor eficacia. Un político, este último, que ha hecho de la gestión su bandera y que ha monopolizado el discurso económico frente al Gobierno.

"Esta inflación tumba a cualquiera". Es la frase más repetida por los expertos en Ciencia Política. Una realidad económica de la que salen indemnes los gobiernos autonómicos (como en Andalucía o Castilla y León) a costa del Gobierno central. Un escenario que deja a Pedro Sánchez -que ya ha repetido en varias ocasiones su intención de presentarse para salir reelegido como presidente- y Yolanda Díaz -que presentó ayer su plataforma 'Sumar' con la que aspira a reeditar un gobierno con los socialistas, pero esta vez dirigido por ella- en una situación compleja: cómo puede el Gobierno recuperar el mando de la agenda económica del país y silenciar, al mismo tiempo, las críticas del PP.

Para ello, La Información se ha puesto en contacto con diversos expertos en Ciencia Política para conocer su opinión. "El Gobierno puede vender que se está generando empleo o que el PIB crece... pero poco tiene que hacer con la percepción instalada en la opinión pública de que la derecha gestiona mejor la economía. Sin embargo, la sociedad reconoce que la izquierda gestiona mejor la educación, las pensiones públicas o los avances en derechos individuales y sociales. Feijóo tratará de llevar el debate al terreno económico y ahí el Gobierno tiene que generar un marco alternativo que no sea estrictamente económico, sino llevar lo económico a los progresos sociales y relacionar al jefe de la oposición con las políticas de Ayuso", asegura el consultor político Santiago Fernández, que ha mantenido durante la mañana una reunión con un alcalde que ya está preparando los comicios municipales de esta próxima primavera.

"A Feijóo le ha ido muy bien estos años gracias a que su equipo de comunicación ha trabajado muy bien la idea de relacionarle con la gestión. Esto es una técnica de marketing político que se conoce como 'propuesta única de venta', es decir, tener un atributo que te diferencia de la competencia. Realmente si tú coges las cifras objetivas, él no ha sido un gran gestor, porque tras doce años -una oportunidad que pocos tienen- no ha conseguido transformar su región. El Gobierno tiene que aprovechar ese pasado de Feijóo en Galicia, una comunidad que no ha mejorado el empleo, ni la producción o donde se ha perdido industria. El BNG (Bloque Nacionalista Galego) puede servir de inspiración al Ejecutivo, que consiguió un gran resultado evitando entrar en el marco de gestor del gallego y poniendo el énfasis en los problemas reales de la sociedad y generando así un contrarelato", sostiene Fernández.

El reto de Sánchez y Díaz: cómo hacer frente al discurso económico de Feijóo. Álvaro Ballesteros

José Pablo Ferrándiz, director de Opinión Pública y Estudios Políticos de Ipsos afirma que "vienen momentos difíciles y la economía va a jugar un papel importante en la arena electoral. La salida que tiene el Gobierno para contrarrestar el relato de Feijóo es ahondando en el discurso social y haciendo referencia a cómo se salió de la última crisis. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las encuestas muestran que los ciudadanos que confiaban en Sánchez para la salida de la crisis se siguen manteniendo. Yo creo que el Gobierno tendría que hacer hincapié en que hay dos salidas diferentes a la crisis: por la derecha o por la izquierda. Al final, no es más que un tema de comunicación política el recordar algunos hitos selectivos de Rajoy, por ejemplo, enumerando sus recortes".

"Se está repitiendo el mismo patrón de las anteriores crisis donde se externaliza la culpa. En 2008, el problema era el gobierno americano, durante la pandemia dijeron que esto era algo que venía de fuera y, ahora, achacan la inflación a los efectos de la guerra y a los beneficios de las empresas... pero les acabará llegando la culpa si no lo gestionan bien. La clave que es interesante conocer es saber la percepción de la ciudadanía acerca de si ven que con Feijóo su situación económica va a mejorar", afirma Ferrándiz.

Por último, Ignacio Martín Granados, vicepresidente de la Asociación de Comunicación Política (ACOP), expone una visión más pesimista para el Ejecutivo. "Lo había fiado todo a los fondos europeos como salida a la crisis de la pandemia, pero entre que estos no acaban de llegar del todo a los ciudadanos y la guerra en Ucrania, el Ejecutivo parece que está desbordado. Por otro lado, reunirte con personalidades económicas puede transmitir la imagen de que está intentando solucionar la crisis, pero no basta con eso. El problema es que por mucho que el Gobierno tome medidas, los ciudadanos no lo notan en su bolsillo. Yo no veo un relato idóneo para que salgan de esta... lo mejor es que aprueben medidas y esperar a los hechos".