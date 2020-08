El Rey emérito vivirá fuera de España para no perjudicar la labor de Felipe VI

El Rey emérito Juan Carlos I ha comunicado a su hijo, Felipe VI, su intención de trasladar su residencia fuera de España, en una decisión tomada desde la serenidad y con la intención de no entorpecer la labor de la monarquía y seguir dando el mejor servicio a España. En un comunicado emitido por la Casa Real, Se hace pública la carta que el rey don Juan Carlos ha enviado a su hijo, en la que le señala que "guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, a sus instituciones y a tí como Rey, te comunico mi meditada decisión de trasladarme, en estos momentos, fuera de España".

Ante esta decisión, el rey Felipe VI ha manifestado a don Juan Carlos su "sentido respeto" y agradecimiento, y ha querido remarcar la importancia histórica que representa el reinado de su padre, "como legado y obra institucional al servicio de España y a la democracia". De la misma manera, desde la Casa Real han reafirmado los principios y valores sobre los que esa democracia se asienta, en el marco de la Constitución y del ordenamiento jurídico.

En la carta enviada a su hijo, el Rey emérito señala que toma esta decisión con afán de servicio y "ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada", con el objetivo de "contribuir a facilitar el ejercicio de tus funciones, desde la tranquilidad y el sosiego que requiere tu alta responsabilidad. Mi legado, y mi propia dignidad como persona, así me lo exigen". El monarca cierra su misiva señalando que toma la decisión "con profundo sentimiento, pero con gran serenidad". "He sido Rey de España durante casi cuarenta años -recuerda- y, durante todos ellos, siempre he querido lo mejor para España y para la Corona".

El anuncio del Rey emérito se produce después de las informaciones que han aparecido sobre las presuntas comisiones que don Juan Carlos habría recibido a partir de un contrato internacional con Arabia Saudí a través de una cuenta en Suiza. La investigación abierta por la Fiscalía del Tribunal Supremo, tras pasar el caso por la Audiencia Nacional, han precipitado los acontecimientos y las últimas noticias aparecidas han llevado al monarca a tomar esta decisión.

A disposición de la Fiscalía

A partir de ahora, don Juan Carlos vivirá fuera del Palacio de la Zarzuela para garantizar que su actividad no distorsione las labores de Felipe VI, que a la vista de los datos que se fueron publicando, ya anunció su renuncia a la herencia de su padre y le retiró la asignación que recibía de la Casa Real. Desde el Ejecutivo español se agradeció en su día la contundencia con la que Felipe VI reaccionó ante los acontecimientos y se confía en todo momento en la transparencia con la que se gestiona la Jefatura del Estado.

La salida del Rey emérito de Zarzuela, después de casi sesenta años viviendo allí, era una medida esperada ante la necesidad de apartar la labor de Felipe VI de cualquier repercusión judicial que pudieran tener los supuestos acontecimientos en los que su padre estaba inmerso. Don Juan Carlos abdicó en 2014 para dejar a un lado su actividad política e institucional, con lo que acabó la inviolabilidad de su figura ante la ley.

De hecho, el moncarca ha comunicado este lunes que permanece a disposición de la Fiscalía que investiga si cobró alguna comisión por la adjudicación del AVE a La Meca a empresas españolas en 2011, "para cualquier trámite o actuación que considere oportuna". Así lo ha afirmado su abogado Javier Sánchez-Junco, en un comunicado que se ha emitido justo después de conocerse la carta que ha remitido el Rey emérito a Felipe VI sobre su decisión de trasladar su residencia.

"Su Majestad el Rey Don Juan Carlos me ha dado instrucciones para que haga público que, no obstante su decisión de trasladarse, en estos momentos, fuera de España, permanece en todo caso a disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que considere oportuna", dice el comunicado.