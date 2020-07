El juez del caso Villarejo reabre la pieza de Corinna y la cita el 8 de septiembre

El caso Villarejo reactiva la investigación abierta tras las confesiones de Corinna Larsen al comisario jubilado. El magistrado Manuel García Castellón ha reabierto la pieza Carol -la quinta de esta macrocausa- y ha acordado citar a declarar en calidad de imputada a la empresaria alemana el próximo 8 de septiembre, según confirman fuentes jurídicas a La Información. Se trata de una investigación que abrió el anterior instructor, Diego de Egea, y que cerró en septiembre de 2018 al considerar que el Rey Emérito no podía ser perjudicado por estas confesiones, al referirse a hechos que se produjeron cuando éste era inviolable. Ahora, la causa se reabre pero por los encargos que hizo la alemana al agente encubierto.

La diligencia coincide con la investigación que asumió hace apenas unas semanas la Fiscalía del Tribunal Supremo sobre la figura del Rey Juan Carlos I por presuntos delitos fiscales y blanqueo con la gestión de su fortuna en el extranjero. No obstante, la decisión de García Castellón nada tiene que ver en principio con la reapertura de esta parte del caso Tándem en el marco de la cual también tomará declaración a José Manuel Villarejo, su socio Rafael Redondo y el expresidente de Telefónica Juan Villalonga, todos ellos también como imputados. Tanto el comisario como Villalonga participaron en un encuentro con Corinna en Londres en 2015 en el que la consultora alemana les confesó que Juan Carlos le pidió que actuara como testaferro en algunas de sus cuentas.

En ese encuentro, Corinna le reveló además que Juan Carlos cobró 100 millones de dólares del rey saudí Abdalá bin Abdulaziz en 2008, años antes de que el consorcio de empresas españolas se adjudicara la faraónica construcción del AVE del desierto y le contó que el Emérito recibió unos terrenos cerca de Marrakech como regalo de parte del rey de Marruecos, Mohamed VI, de acuerdo con estos audios desvelados por OK Diario. No obstante, la reunión no giró únicamente sobre los negocios del Rey ya que la alemana aprovechó para pedirle a Villarejo que intermediara para ayudar al político británico Zac Goldsmith por un pleito con la Hacienda española

Investigación aparcada

La aparición de estos audios que los agentes encontraron en el registro del domicilio de Villarejo dio pie al primer instructor del caso Tándem, Diego de Egea, a abrir la quinta pieza del caso a mediados de 2018 si bien dio carpetazo de la misma en septiembre al considerar que no había indicio racional de delito tras estas confesiones. En su auto, el magistrado se refirió exclusivamente al relato de Corinna sobre la gestión de la fortuna del Rey Emérito y dijo que el mismo se produjo como consecuencia de la ruptura de la relación con el monarca. Además, le afeó que no aportara ninguna prueba que amparara su tesis acerca de que el Rey la quiso usar como testaferro y añadió que las presuntas irregularidades denunciadas se produjeron entre los años 2009 y 2012, es decir, cuando el Rey todavía era jefe de Estado y, por tanto, inviolable.

Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción abrió unas diligencias secretas para investigar el presunto cobro de dádivas por parte de las empresas que se adjudicaron el proyecto del AVE en Arabia Saudí. En el marco de esta investigación se libraron comisiones rogatorias a Suiza, donde el fiscal jefe del cantón de Ginebra, Yves Bertossa, investiga también a Corinna y al gestor Arturo Fasana y al abogado Dante Canónica. Estos últimos son los que han gestionado la fortuna del Emérito en el país helvético desde las fundaciones Lucum y Zagatka.