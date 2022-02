Mañueco rechaza la coalición con Vox y advierte: "Ni un paso atrás en igualdad"

El candidato a la Presidencia de Castilla y León y vencedor de los comicios autonómicos, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado este martes que el marco de la negociación "siempre" lo ha puesto "quien ha ganado las elecciones", en respuesta a las exigencias de Vox -que ha conseguido 13 procuradores- para apoyar la investidura del 'popular'. Mañueco ha rechazado este martes formar gobierno con Vox y ha avisado de que no dará "ni un paso atrás" en materia de igualdad entre hombres y mujeres.

En su discurso ante la Junta Directiva Autonómica del PP, Mañueco ha afirmado que no se plantea "lineas rojas" en las conversaciones que pretende iniciar con el PSOE y después con Vox y el resto de partidos, aunque ha fijado una serie de "grandes principios" que "no son negociables", entre los que ha incluido la igualdad, el modelo autonómico, la cohesión territorial, la integridad autonómica y la integración en Europa. Fernández Mañueco ha reiterado que prefiere gobernar en solitario y ha dicho que el "gobierno fuerte y estable" que quiere "no tiene que ser necesariamente de coalición".

En esta línea, Mañueco ha afeado que se empiece una negociación poniendo condiciones y "líneas rojas" porque considera que, primero, se tiene que felicitar al partido ganador y, luego, sentarse a dialogar y pactar un programa de Gobierno. Así se ha expresado Mañueco al ser cuestionado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, sobre la derogación de la ley de violencia de género y de la ley de memoria histórica planteadas por Vox como condiciones para formar Gobierno junto al PP.

"He insistido en la necesidad de un Gobierno fuerte. Yo apuesto por un Gobierno en solitario. Vamos a ver cuál es el panorama que tenemos en las próximas fechas", ha apuntado. Asimismo, Mañueco ha señalado que esta mañana se va a reunir la junta directiva autonómica del partido para "reflexionar" sobre qué "estrategia" y posición va a tomar el PP en las negociaciones.

No le han dado órdenes sobre pactar con Vox o no

En este punto, Mañueco ha asegurado que "desconoce" si en la dirección nacional del PP hay un debate sobre si pactar con Vox o no. "Nadie me ha dado órdenes ni es el caso. Estas elecciones van de Castilla y León. Quien se presentaba era el PP de Castila y León. Quien va a llevar la batuta de las negociaciones es el PP de Castilla y León", ha remarcado.

Sobre las declaraciones del alcalde de Valladolid, Óscar Puente, quien se mostró a favor de que el PSOE se abstuviera para evitar la entrada de Vox en un Gobierno, Mañueco opina que es al candidato socialista en Castilla y León, Luis Tudanca, a quien le corresponde llevar la negociación.

Por otro lado, Mañueco ha indicado que si se "extrapola" el resultado de las elecciones autonómicas a un escenario nacional, el "sonoro batacazo" ha sido del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el "éxito" del líder del PP, Pablo Casado.

Solo Moreno puede tomar la decisión

Después de que el PP haya adelantado elecciones en la Comunidad de Madrid y en Castilla y León, Mañueco ha augurado que el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, va a "tomar la decisión más adecuada" para le región. Eso sí, Mañueco ha sostenido que a quien le corresponde tomar la decisión de convocar elecciones anticipadas en Andalucía es a Moreno y a "nadie más, ni de dentro ni de fuera".