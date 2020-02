El PP gallego revalida a Feijóo como su candidato a la presidencia de la Xunta

La dirección del PP gallego ha revalidado a Alberto Núñez Feijóo como su candidato a las próximas elecciones autonómicas del 5 de abril. Así lo ha anunciado el propio presidente de la Xunta este martes, un día después de disolver las dudas el calendario electoral de la región, cuando determinó que se uniría al guión pautado por el lehendakari Íñigo Urkullu para Euskadi. En esta ocasión, Feijóo ha vuelto a incidir en la idea de Galicia como generadora de "trabajo y estabilidad para el conjunto de España".

"Hoy vuelvo a decir Galicia, si mi partido está dispuesto, yo estoy a disposición de Galicia. Si mi partido quiere, yo quiero ser el candidato a la Presidencia de la Xunta. Si los gallegos quieren, yo seré el presidente de todos los gallegos sin excepción. (...) Soy Alberto Núñez Feijóo y los gallegos saben lo que pueden esperar de mí", ha proclamado el presidente autonómico, arropado por los aplausos de los suyos. El representante regional ha vuelto a elegir como escenario el hotel compostelano AC Palacio del Carmen, como ya es tradicional para sus anuncios más relevantes, donde se han citado los cargos más relevantes del PPdeG en el marco de la Junta Directiva, máximo órgano del partido entre congresos.

En la rueda de prensa de este martes, Feijóo ha insistido en que "Galicia no puede permitirse perder ninguna oportunidad, ni depender de un presidente que no puede tomar decisiones". Además, el 'popular' ha incidido en que la región necesita "un presidente que decida pensando en los galledos". Su discurso no ha distado mucho del que ya emitió este lunes, cuando el presidente explicó que el objetivo del adelanto electoral respondía a reducir al máximo el periodo electoral de seis o siete meses a 54 días y preservar igualmente al máximo la estabilidad institucional y social que han caracterizado a Galicia los últimos once años".

El Comité Electoral Nacional del PP se ha reunido este martes para designar a los cabezas de lista a los comicios en el País Vasco y Galicia y dará su respaldo a las candidaturas de Alfonso Alonso y Alberto Núñez Feijóo, respectivamente. La propia vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, aseguró este lunes que Alonso contaba con "el respaldo y el apoyo" de la dirección, a la espera de activar el proceso interno para la elección de candidato, incluso recordó que Pablo Casado había sido "bastante explícito" al trasladar la semana pasada "en público y en privado" que el representante 'popular' en Euskadi cuenta con el apoyo por parte de la dirección.

Aunque todo el partido (y sus votantes) daba por hecho que Feijóo repetiría al frente de las listas gallegas, el presidente ha tenido que apurar el paso después de que el lehendakari vasco anunciase el adelanto electoral definitivo en Euskadi. Poco después, Feijóo reunió a su Gobierno y a los medios para informar de que gallegos y vascos volverán de la mano a las urnas, como en las tres últimas convocatorias. Feijóo ha reivindicado que quiere ser presidente para ejercer su responsabilidad en un momento "clave" para Galicia y la España de las autonomías, que aspira a preservar "la estabilidad" de la Comunidad y ha apelado a la "confianza" de los gallegos, antes de transmitir a los suyos que ve posible conseguir una nueva mayoría absoluta, aunque no sea "fácil".