Rivera escenifica el 'sorpasso' a Casado: "Vamos a liderar la oposición al PSOE"

Albert Rivera, candidato de Ciudadanos a la presidencia del Gobierno, ha escenificado el 'sorpasso' al Partido Popular de Pablo Casado en su discurso tras conocerse los resultados de las elecciones. "Vamos a liderar la oposición al PSOE", ha afirmado entre vítores de los presentes en la sede de la formación naranja en la madrileña calle Alcalá.

"Yo como siempre os diré la verdad. Una buena noticia y una mala. La mala es que Sánchez e Iglesias formarán gobierno. La buena es que esta es la casa común de un proyecto constitucionalista. Hemos sido la segunda fuerza más votada en tres o cuatro provincias y hemos casi igualado en votos al PP. Vamos a hacer una oposición leal a la constitución, a la economía de mercado, a los valores constitucionales, a Europa", señalaba.

"Los líderes de la oposición van a ser los diputados de Ciudadanos, a su servicio", reseñaba dirigiéndose hacia los votantes congregados frente a la sede. "Este proyecto empezó hace más de una década con un grupito pequeño de valientes en el parlament de Cataluña...", señalaba y continuaba haciendo un rápido repaso por la historia de la formación naranja. "Hoy somos el refugio de la igualdad, de la libertad, para millones de españoles".

"Más pronto que tarde vamos a controlar el gobierno", aseveraba. "Sabemos lo que es currar y trabajar como la sociedad española, porque venimos de ahí. Vamos a liderar la libertad desde ahí, con un Ciudadanos fuerte en mayo en las elecciones locales, autonómicas y europeas que también vamos a ganar, ahora vamos a por Madrid, vamos a por las europeas, vamos a por los municipios, que la fuerza que tiene Ciudadanos no la pare nadie", continuaba pidiendo directamente el voto para la próxima cita con las urnas el 26 de mayo.

Del mismo modo, ha reseñado el importante crecimiento logrado por la formación naranja desde 2016. "Siempre hay un partido que crece más que nadie, hemos crecido un 80% en solo tres años y vamos a volver a crecer".

"Sé que hay mucha gente que no está contenta, porque no nos gusta este Gobierno", ha afirmado en alusión a la más que probable unión de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. "Pronto habrá un gobierno que no divida, que mire adelante, que no separe entre izquierda y derecha", y se ha despedido con vítores del público y un sonoro 'Vamos España'.