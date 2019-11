Más País no logra el objetivo del grupo propio y se queda con solo tres escaños

Malas noticias para el debut electoral en solitario de Íñigo Errejón. Más País se ha quedado muy lejos de obtener los cinco diputados que le permitirían tener grupo propio en el Congreso, al quedarse con solo tres escaños, según el escrutinio al 76,67%. Un resultado que se queda muy lejos de lo que esperaban en la dirección del partido. Y que muestra que la estrategia de solo presentarse en las circunscripciones que reparten más escaños no le ha salido bien a Errejón y los suyos.

Los resultados de las urnas son todo un revés para Más País. El paso adelante que dio Errejón, que tenía como intención ser clave para desbloquear la gobernabilidad a través del bloque de la izquierda, no ha surtido efecto. Por ahora, el resultado son tan solo dos asientos por su lado, a los que hay que sumar el que logra Compromís en Valencia. Donde no obtendría ninguno es en los lugares en los que la cara del líder no iba en la papeleta, como son Baleares o Catalunya por cuestiones de ley electoral.

En base al recuento actual, quienes obtendrían escaños serían el propio Errejón y la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Marta Higueras. El otro, que pertenece a Compromís, es el que corresponde a Joan Baldoví, que pierde fuerza con este pacto con Más País con respecto a los resultados de abril. Hace seis meses, cuando estaba aliado con Unidas Podemos, obtuvieron hasta nueve parlamentarios.