ERC rescata en la ley antifraude su plan de recaudar Patrimonio en toda España

Esquerra Republicana ha recuperado para la tramitación del proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal su propuesta para asegurar la recaudación del Impuesto sobre el Patrimonio en todo el país. Los republicanos catalanes, que ya presentaron esta enmienda para incorporarla al proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021, buscan de nuevo su debate y votación en el Congreso de los Diputados, pese a haber comprometido con el Gobierno los trabajos para la armonización fiscal entre territorios.

Concretamente, según la enmienda a la que ha tenido acceso Europa Press, ERC propone la creación de una cuota estatal de esta figura fiscal cuyo rendimiento supone un ingreso del Estado no cedido a las comunidades autónomas y en el que no podrán aplicarse normas autonómicas. Esto significa que los contribuyentes de la Comunidad de Madrid, territorio en el que esta figura tributaria está bonificada al 100%, sí deberían estar sujetos al pago de este impuesto y que si esta comunidad decidiera no recaudar por esta figura, sí lo haría la Administración central.

Contra una competencia fiscal "a la baja"

Todo ello con el fin de hacer frente, argumentan desde ERC, a una "competencia fiscal a la baja" entre comunidades, con el riesgo de desaparición de esta figura y que, además de mermar la capacidad recaudatoria de estas administraciones, también impacta en otras figuras, como las de Sucesiones y Donaciones o el IRPF. Así, explican que en las comunidades donde Patrimonio está bonificado al 100% y Sucesiones y Donaciones "es prácticamente inexistente", existirá un incentivo a sobrevalorar los activos para que cuando se enajenen se minimice la plusvalía y se minimice la carga fiscal en IRPF.

Armonización fiscal acordada con el Gobierno

Pese a no incluirse esta enmienda en los Presupuestos, el Gobierno sí que aceptó en el acuerdo con ERC para el 'sí' de los independentistas a sus cuentas una comisión bilateral para estudiar la reforma fiscal integral y un grupo de trabajo específico para la reforma de Patrimonio. En ese acuerdo se contempla la posibilidad de establecer unos tipos mínimos y máximos en otros impuestos cedidos a las administraciones autonómicas, como el de Sucesiones y Donaciones.