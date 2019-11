La novedad tiene premio: Errejón es el líder más valorado (incluso en Podemos)

Más País, el partido impulsado por el ex dirigente de Podemos Iñigo Errejón para concurrir a las elecciones generales y cuyo germen está en la plataforma Más Madrid de Manuela Carmena, no acaba de arrancar. La precipitación, la falta de recursos, el rechazo frontal de una parte de los votantes de Podemos (no todos) y que solo se presente en 18 de las provincias hacen que los pronósticos sean malos y que las encuestas le den un resultado muy por debajo del que seguramente aspiraban sus responsables cuando se lanzaron a la aventura de la política nacional.

Con actos minoritarios y escasa respuesta en las redes, poco hace prever que Errejón amanezca con una sonrisa el 11 de noviembre, pero no todo son malas noticias. El tercer Barómetro Electoral elaborado por Ipsos para Henneo/La Información de cara a los próximos comicios coloca al que fuese mano derecha de Pablo Iglesias como el líder más valorado entre los seis de los principales partidos, diez décimas porcentuales por delante de los responsables de las dos formaciones mayoritarias, Pedro Sánchez y Pablo Casado. El motivo: un aval casi total de sus futuros votantes, pero también de los de Podemos y del PSOE, e incluso de los de Ciudadanos.

Pese a todo, los seis candidatos principales suspenden en valoración -ninguno llega al cuatro- y el aspirante de Vox, Santiago Abascal, obtiene la nota más baja, muy penalizado por las valoraciones de los electores de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, aunque logra la mejor valoración entre sus electores, un 8, y casi un aprobado entre los simpatizantes del Partido electores del PP. Errejón obtiene un 3,70; Casado y Sánchez, un 3,60; Rivera e Iglesias, un 3,20; y Abascal solo un 2,90.

¿Quién cree que será presidente?

Respecto a que partido está más preparado para formar Gobierno, el sondeo evidencia casi un empate técnico entre el Partido Popular y el Partido Socialista, pero lo más sorprendente es que uno de cada cuatro votantes cree que ninguna de las formaciones actuales está capacitada para hacerlo. Así, el 21,6% de los electores considera en que la formación que lidera Pablo Casado es la mejor preparada para tomar las riendas políticas tras las elecciones, frente al 22% que cree que sería el PSOE. Un 9,7% de los consultados estima que Podemos sería el partido más adecuado, frente al 6,5% y el 5% que apuntan a Vox y Ciudadanos, respectivamente.

Además de sus propios votantes, resulta destacado el aval que recibe el Partido Popular por parte de los futuros electores de Vox, 40,4%, y en menor medida por Ciudadanos, 18,4%. Mientras, los socialistas tienen el respaldo del 69,4% de sus electores, pero también de los de Más País, 26,7%, y del 12,8% de Unidos Podemos, la formación que no fue capaz de llegar a un acuerdo con Pedro Sánchez para conformar un Gobierno de izquierdas con una presencia vinculada a la representación parlamentaria.

En cuanto a quién será presidente del Gobierno después del 10 de noviembre, la respuesta es contundente: Pedro Sánchez. Casi la mitad de los electores, 48,8%, considera que el socialista se convertirá en el máximo responsable del próximo Ejecutivo, en un contexto en el que los sondeos adelantan que el PSOE será la fuerza más votada y será quien tenga que negociar a derecha y a izquierda para gobernar y en el que todos los partidos parecen coincidir en que no debe haber un nuevo bloqueo que aboque a otras elecciones.

El aval a Pedro Sánchez se confirma entre sus votantes -82%-, pero también entre los de Unidas Podemos y de los de Mas País, 55,9% y 55,8%, respectivamente. No obstante, también aumenta el número de personas que consideran a Pablo Casado "presidenciable" (+2,5), que cuenta con amplio respaldo entre los electores de Vox, 36,5%.

El sondeo de Ipsos muestra que Sánchez volverá a ganar las elecciones generales del 10 de noviembre, pese a que nuevamente sería necesario buscar apoyos a varias bandas para poder gobernar y que los partidos a su derecha tiene alguna posibilidad, ya que la suma de PP, Vox y Ciudadanos superaría los escaños que lograría PSOE, Unidas Podemos y Más País. El PSOE sería el claro ganador de las elecciones. Vencería con el 26% de los votos y entre 110 y 121 escaños, siendo la estimación más probable la de 115 diputados, mientras el PP lograría la segunda posición en los comicios y se quedaría a solo 15 escaños del PSOE.