Escrivá cree que mandar al Zendal a los refugiados es cargarles de trámites.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha acusado a la Comunidad de Madrid de "cargar de trámites adicionales" a los refugiados ucranianos si tienen que ir a registrarse al hospital Enfermera Isabel Zendal después de haberlo hecho en el centro de Pozuelo de Alarcón. De esta forma se ha pronunciado el ministro este jueves en la comisión de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados, donde ha asegurado que el ofrecimiento de la Comunidad de Madrid para que el hospital Zendal fuera el centro de primera acogida se hizo "cuando ya está abierto Pozuelo".

El Gobierno regional ha optado por crear un registro de desplazados en el que hay que inscribirse para ser atendidos. Ayer miércoles, el consejero madrileño de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, insistió en que se instale "un nuevo punto de documentación" en el Zendal para los desplazados ucranianos, de forma que pueda ofrecerse una atención integral junto con el "preceptivo control sanitario" de los recién llegados. En Madrid los refugiados ucranianos pueden solicitar la protección temporal, que les da acceso inmediato a un permiso de residencia y de trabajo durante un año prorrogable a tres, así como acceso a la sanidad y la educación, apoyo social y ayudas económicas, en el centro habilitado en Pozuelo por el Ministerio.

"De lo que se trata es de que cuando llega un refugiado no le carguemos de trámites. No le hagamos ir también al Zendal a que se registre otra vez cuando ya se ha registrado aquí. No le pidamos que se registre después de pasar por Pozuelo, como ha dicho la Comunidad de Madrid, para poder acceder a algunos de los servicios ofrecidos por las diferentes consejerías", ha reprochado Escrivá.

Ha lamentado que se les esté "poniendo un trámite adicional": "¿Para qué? ¿Para hacerse una foto en el Zendal después? ¿Para qué? No hace falta. Para tener los derechos de sanidad, educación y los demás, no hay que pasar por el Zendal, están asegurados por la directiva europea de protección temporal desde el primer momento", ha censurado. Y ha recomendado al Ejecutivo madrileño "engrasar su sistema sanitario y educativo" para cuando vayan llegando los refugiados.