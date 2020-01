La estafa a jubilados que promete dinero y que busca acceder a sus cuentas

Las estafas telefónicas en España están al orden del día. Cada año, el buzón de la OCU recibe cerca de 40.000 quejas de los consumidores sobre fraude telefónico. Policía y Guardia Civil recomiendan prudencia y sentido común en estos casos, colgando, nunca aportando información personal o económica a extraños y denunciándolo ante las autoridades. Esta semana se ha conocido una nueva posible estafa, esta vez centrada sobre todo el intento de engaño a los pensionistas.

Varios usuarios del grupo de Facebook de La Información 'Pensionistas y Jubilados de España' han compartido la estafa telefónica que prometía ofrecerles dinero pero que en realidad buscaba hacerse con su número de cuenta.

El modus operandi de los estafadores es simple. Llaman diciendo que son trabajadroes de la Tesorería General de la Seguridad Social diciendo que el receptor de la llamada tiene un ingreso atrasado de 388,07 euros en su cuenta, y que por ello, han de facilitar su número de cuenta si quieren recibir el dinero.

"Me acaban de llamar supuestamente de la Tesorería General de la Seguridad Social diciéndome que tengo un ingreso de 388,07 de atraso que me tienen que ingresar, que les diera mi número de cuenta, me di cuenta de que era una estafa a los 20 segundos de la llamada pero les he seguido la corriente haber hasta donde llegaban y en el momento que no ha sabido responderme un par de preguntas que le hecho me ha colgado. Cuidado sobre todo a las personas mayores", compartieron los usuarios en la mencionada comuidad de jubilados en Facebook.

El número desde el que se produce la llamada es el 643 474 780 y ya se han puesto en contacto con personas mayores de diferentes lugares de España. El periódico catalán 'Tarragona Digital' informa de que la estafa la ha sufrido un vecino de Reus.

Las publicaciones denunciando esta situación se han hecho virales en las redes sociales pidiendo a los usuarios que tengan el máximo cuidado posible ante una eventual llamada de este número.