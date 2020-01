El exnúmero dos de Interior se niega a declarar en Kitchen por espiar a Bárcenas

El exnúmero dos de Interior con el PP Francisco Martínez se ha acogido a su derecho a no declarar como investigado tras comparecer ante el juez del caso Villarejo que le había citado este viernes en el marco de la pieza Kitchen, en la que se investiga un supuesto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas. Según han informado fuentes jurídicas a la agencia Efe, Martínez, que también ha declinado responder a las preguntas de los medios en la Audiencia Nacional, ha decidido no prestar declaración por estar la pieza bajo secreto y no conocer con detalle las acusaciones contra él.

A raíz de conocerse su imputación, el exnúmero dos de Interior durante el mandato del ministro Jorge Fernádez Díaz emitió un comunicado en el que pedía respeto a la presunción de inocencia y aseguraba que siempre trabajó con "respeto a la ley", recoge Efe.

Además de Martínez, el juez también ha citado este viernes como investigado en esta misma pieza al excomisario Enrique García Castaño, El Gordo, exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional, quien por contra sí se ha mostrado dispuesto a prestar de nuevo declaración ante el juez Manuel García Castellón, ante el que está ahora compareciendo.

En una de sus últimas citaciones, el Gordo ofreció detalles sobre la operación Kitchen y aportó los nombres de los policías que le ayudaron en la clonación de los móviles de Bárcenas, cuyo contenido se grabó en un "pendrive" que, según su versión, él mismo entregó a Francisco Martínez.

En esa operación, según relató, colaboró con él el que fuera chófer del extesorero, también investigado en esta causa y que, según la investigación, supuestamente cobró 48.000 euros de fondos reservados por actuar como confidente policial.

Al trascender esta declaración de García Castaño, Francisco Martínez negó en su día a Efe que éste le entregara ese dispositivo y sostuvo que era falso lo declarado por el excomisario.