Feijóo llama a "dignificar" la actividad parlamentaria ante el "teatro" del PSOE. 

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha erigido este viernes en alternativa al "mal gobierno" de Pedro Sánchez y ha acusado al partido "sanchista" de haber convertido la política en un "teatro" porque primero "insulta" a su partido, pero luego le pide apoyo. "Conmigo que no cuenten", ha proclamado. Ante esta situación, el presidente de los 'populares' ha exigido a sus diputados "dignificar" el parlamentarismo español con el tono que la mayoría de los ciudadanos usan en sus casas y en sus puestos de trabajo. También les ha reclamado "no caer en las formas del Gobierno ni en las formas de sus socios" porque el "objetivo de un político no es sobresalir sino plantear cosas y ayudar a transformar la realidad".

En una una reunión de la plenaria del Grupo Popular para fijar las "prioridades de esta nueva etapa" que se produce dos días después de que haya tomado posesión de su escaño en el Senado, donde ha instalado además su despacho de jefe de la oposición, ha insistido en que él no cree en "los circos parlamentarios" sino en el trabajo "serio" de las Cámaras. "Cruzad esas puertas con la humildad de saber que servimos a los españoles", ha manifestado, para trasladar a los suyos que él valora más "una enmienda rigurosa a los Presupuestos que un tuit ingenioso" en redes sociales. Para pedir a su partido "ser mejor que los demás" en el "fondo y en la forma", así como dar a conocer el proyecto del PP por España con "ideas, propuestas y estilos diferentes", máxime cuando el país está en una situación de "extrema delicadeza y enorme desconcierto" y no hay un "rumbo claro".

"La calle es el mejor termómetro del descontento y nosotros tenemos que ser los portavoces de esa calle", ha manifestado, para advertir a los cargos del PP que en esta situación deben dedicarse a trazar el plan de gobierno que "necesitan y merecen los españoles". En su discurso, que ha sido abierto a los medios, Feijóo ha asegurado que se "rebela" contra el "desprecio al orden constitucional y al Estado autonómico", cuya "cogobernanza se proclama pero no se practica", así como contra el "desprestigio populista" a las instituciones al calor de "oleadas de indignación". "Voy a contribuir siempre a prestigiar las instituciones", ha garantizado.

También ha resaltado que se "rebela" contra el "servilismo del partido sanchista que sin pudor está sacrificando los intereses de todos en favor de los intereses de los que quieren fracturar lo que es de todos". Feijóo, ha apostado por la "confrontación honesta" porque, según ha dicho, no cree ni "en la política de insultos ni de trincheras". A su entender, lo "mínimo que se le puede pedir a un diputado y a un senador es educación" porque las Cámaras "no son una red social en la que competir con zascas y palabras gruesas".

"El partido sanchista nos pide apoyo como principal partido de la oposición pero luego no pierde la oportunidad de insultarnos. Dice que quiere hablar con el PP, pero luego lo pacta todo con los independentistas. ¿En qué momento se convirtió la política en este teatro? "¿Y de verdad tenemos que participar en este teatro? Conmigo que no cuenten", ha aseverado. Así, Feijóo ha rechazado participar en "una especie de ficción" que, a su juicio, hay que parar. "Me niego a entender la política como un teatro, en el que por la mañana se insulta, se difama y se vilipendia al principal partido de la oposición, y por la tarde se le pide negociar como si nada hubiera pasado", ha abundado.

El jefe de la oposición ha dejado claro que no va a "colaborar en esa política cínica" donde, por un lado, te "menosprecian" pero después, a las dos horas, te "invitan a un cuarto secreto a negociar". A su entender, el "mal gobierno" está "más cómodo insultándoles" y "confrontando con los que también insultan", pero los españoles "empiezan a cansarse de esa forma de practicar la política". En este sentido, fuentes de la cúpula del PP creen que Sánchez como no tiene argumentos opta por el "lío" y el "insulto" dentro de una estrategia de "legítima defensa".

Tras asegurar que el resultado del "mal gobierno" va a ser precisamente un cambio de Gobierno, Feijóo ha emplazado a los suyos a configurar y dar a conocer el proyecto del próximo Ejecutivo que formará el Partido Popular, dado que "en unos meses, sin saber cuántos", pueden tener esas responsabilidades de gobierno. En este sentido, ha señalado a los diputados y senadores del Grupo Popular que que deben ser conscientes de que su papel es más alternativa que oposición, porque "nadie sabe hacer oposición a este Gobierno como los propios miembros del Gobierno". Así, ha indicado que el PP debe seguir trazando desde la alternativa el plan de gobierno que reclaman y merecen los españoles, como ya ha hecho con el plan económico que envió hace un mes a La Moncloa y seguirá haciendo con otros temas de interés general.

El líder del PP ha propuesto a los integrantes de los grupos parlamentarios "vencer convenciendo", ejercer una defensa de la unidad de la Nación Española, responsabilizarse ante el malgasto, rebelarse contra la improvisación, primar el rigor sobre "la frivolidad" y cambiar de prioridades. Además, ha señalado que concibe su nueva etapa de senador en una cámara que es una de las mejores expresiones de la España constitucional, autonómica y europea, que ha progresado gracias a unas instituciones democráticas que deben ser defendidas, honradas y preservadas. Finalmente, ha explicado que los ajustes que ha realizado el Grupo Popular pretenden afrontar el momento que vive España sin hace "tábula rasa" ni renegar de la experiencia. "No sobra nadie", ha declarado. Al término de la reunión, ha posado en foto de familia con los miembros de la dirección del Grupo Popular de Congreso y Senado en la Plaza de la Marina.