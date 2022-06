Feijóo esperará a que se forme gobierno en Andalucía para "reformar" el CGPJ

El vicesecretario general Institucional del Partido Popular, Esteban González Pons, ha anunciado tras la reunión del Comité Ejecutivo del partido que el PP enviará una propuesta a Moncloa para reformar "todos los órganos constitucionales" en un mes aproximadamente. Sin embargo, el popular ha condicionado esta reforma de los órganos a una "renovación y regeneración" de la Justicia. Desde el PP aseguran que el "mandato constitucional hay que cumplirlo", pero añaden que este no debe ser "en cuartitos oscuros entre un ministro y un alto cargo del PP". De llevarse a cabo los plazos que indica el PP para dicha renovación, este se daría justamente después de que se conforme el gobierno en Andalucía.

Según González Pons, "hemos llegado a tal extremo que ya no basta con una simple renovación. No basta que cambiemos cromos, hay que dar un paso más. En la negociación debe haber publicidad y que haya reformas para que esta situación que hemos vivido no se de más. Todo pasa por un compromiso de regeneración". Por otro lado, ha asegurado que estas reformas pueden ser todas "asumidas" por el PSOE ya que se han guiado de las propuestas de las asociaciones judiciales de "todo tipo de condición".

Además, ha criticado duramente la posibilidad de que el Ejecutivo nombre a los jueces de TC de forma unilateral. "Si el mismo gobierno que le retira la capacidad al propio CGPJ de nombrar magistrados nombra a sus propios magistrados, incumpliendo la Constitución, pondría al tribunal en entredicho, quebraría la Constitución y tendría que aceptar las consecuencias que vendrían de Europa. Si el gobierno elige directamente a los miembros del TC -quebrando la Constitución- las consecuencias no serán que la oposición ha ido a contarlo, sino que en Bruselas se defienden los intereses de los estados de derecho".

Pons ha querido aprovechar el inicio de su intervención para criticar la posición del presidente Sánchez en el norte de África. "Sánchez se ha enfrentado a cabezazos contra la lógica diplomática y la política internacional. Ha conseguido el milagro de poner de acuerdo a Argelia y Marruecos en que España tiene un Gobierno débil y del que uno no se puede fiar".

Pacto de Toledo en materia de Seguridad y Defensa

Por otro lado, el PP va a enviar esta semana al Gobierno y a todos los partidos políticos un "nuevo pacto de Toledo" en el que se ofrezca que "la política de Defensa nunca debe ser una política partidista al albur de quien gobierna en España, ni de los socios que un partido tenga. La defensa de España debe ser fiable, ese es el mensaje que tenemos que enviar a la OTAN".

Además, pedirán a los partidos políticos que se "unan" para pedirle a la OTAN una "garantía de protección de todo el territorio, en particular de las zonas no peninsulares". También piden que se examine "una colaboración con Asia-Pacífico y América Latina. La OTAN tiene que estrechar su colaboración con los países del norte de África. Es necesario una OTAN más grande, que se sepa que no solo es un pacto militar, sino un pacto político porque se defienden los principios de la democracia".