Feijóo sostiene que lo "mínimo" que se puede pedir a Bildu es la condena a ETA.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado, en el acto en Ermua de homenaje a Miguel Ángel Blanco, que "no se puede ocultar lo que ocurrió" con la violencia de ETA y hay que ser "respetuosos con la memoria de las víctimas" y "llamar a las cosas por su nombre". Además ha indicado que quienes no condenan el asesinato del edil popular "no merecen la confianza de los vascos y de los españoles" y ha advertido de que "la equidistancia nunca es buena". El presidente del PP ha sostenido que lo "mínimo" que se puede exigir a EH Bildu es que condene los asesinatos de ETA.

Feijóo ha acudido este domingo en Ermua (Vizcaya) al acto organizado por el Ayuntamiento con motivo del 25 aniversario del secuestro y asesinato del edil popular Miguel Ángel Blanco. Según ha manifestado el líder popular están presentes para testimoniar "no solamente una cosa injusta", que parece "una obviedad" que es un asesinato, que "no fue uno", sino que fueron "centenares de asesinatos".

Además, ha indicado que han venido a Ermua a "reivindicar la transición, la democracia, la Constitución y a todos los que fueron asesinados por la transición, la democracia, la Constitución y también por el Estatuto de Gernika". "Y creo que hemos hablado con claridad, hay unos que asesinaban y otros que se morían y, por tanto, la equidistancia nunca es buena cuando se trata de hablar del derecho fundamental de una persona, que es el derecho a la vida", ha dicho.

Núñez Feijóo ha afirmado sentirse "muy orgulloso" de militar en el PP de Miguel Ángel Blanco y en el de "muchos concejales" y también de "ser español" y de lo que hicieron "los presidentes del Gobierno de España durante mucho tiempo". "Me siento muy orgulloso de aquellas personas que quieren justicia y memoria, que parece que es lo mínimo que le podemos dar", ha apuntado. El presidente del PP ha manifestado que no se "puede ocultar lo que ocurrió" porque, si no, "nunca se aprenderá la lección" y cree que, en memoria de esas víctimas, "merece la pena ser honestos con los hechos", ser "respetuosos con su memoria y tener la determinación de llamarles a las cosas por su nombre".

En relación a las manifestaciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que le ha dicho "vale ya" a Feijóo por utilizar el terrorismo como "arma de confrontación", ha señalado que no sabe si hay personas que tienen "mal cuerpo por lo que hacen" y ha indicado que, en su caso, intenta ser "honesto" con lo que dice y nunca dice algo que "no lo haya pensado primeramente, sobre todo, cuando se está "hablando de asesinos".

"Comprendo todo pero lo que no podemos es simplemente intentar olvidar lo que pasa, intentar equiparar los asesinos con los asesinados y, por tanto, aquellas fuerzas políticas que, en este momento, todavía no han condenado al atentado no merecen la confianza de los vascos ni de los españoles". A su juicio, si ni siquiera tienes "el corazón para condenar un vil asesinato y más de 800 asesinatos es que no mereces el reconocimiento y el respeto". Feijóo ha añadido que sí merecen, -la democracia así lo acredita- que puedan tener "sus actas y su derecho a la palabra", pero "en esa palabra pedir perdón y condenar los centenares de asesinatos que han producido es lo mínimo que se le puede pedir a una persona, con independencia de su ideología. Feijóo cree que un "problema de ética".

DISCURSO DEL REY

Feijóo cree que el discurso del Rey con su defensa del Espíritu de Ermua se debe aprobar "desde el principio hasta el final" y el "99,9% de los españoles" no le ponen "una sola enmienda, una sola tacha, una sola raspadura". El presidente del PP ha señalado que han asistido al acto por respeto a la Casa Real y se van "muy satisfechos" de acreditar que siguen teniendo un rey "de todos", un Rey que tiene como objetivo "asegurar la democracia y cumplir la Constitución". "Y asegurar la democracia y cumplir la Constitución es preservar la autonomía del País Vasco pero desde luego no ser ambivalentes ante aquellos que ni les interesa la autonomía del País Vasco, ni les interesa la Constitución, no les interesa la democracia, no les interesa la transición y lo que intentan es justificar lo injustificable", ha manifestado.

El líder del PP ha insistido en que el discurso del Rey ha sido "claro, nítido, tan gráfico, tan determinante y tan brillante" que, si se lee, "ahí está todo lo que pasó". Según ha apuntado, Felipe VI ha recordado que tenía la misma edad que Miguel Ángel Blanco y ahora "es el Rey de España y las cenizas de Miguel Ángel Blanco está en un pueblo con sus padres, en mi provincia Ourense".