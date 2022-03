Feijóo tacha de "temeridad" la postura sobre el Sáhara y avisa de "perjuicios"

El candidato a la presidencia del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha advertido este sábado de los "perjuicios" que puede suponer para España el "volantazo" del Gobierno sobre el Sahara Occidental y ha dejado claro que no admitirá "ninguna ambigüedad" con relación a la pertenencia a España de Ceuta y Melilla. Feijóo ha dejado casi para el final de su mitin en Valladolid, donde ha acudido para recabar apoyos a su candidatura, la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de aceptar el plan marroquí para la autonomía del Sahara Occidental. Una decisión que supone un cambio "drástico" en la política exterior de España, ha recalcado Feijóo, quien ha calificado de "temeridad" ese giro y de "falta de respeto" que los españoles se hayan tenido que enterar de este "volantazo" a través del gobierno de Marruecos.

A su juicio, ese cambio de posición en la política exterior de España "no puede ser decidido por un gobierno y menos por un partido", ni hacerse sin acuerdo suficiente porque es una "temeridad". Ha lamentado el también presidente de la Xunta que casi 50 años de acuerdos en política exterior "no hayan sobrevivido al presidente Sánchez", como también que los ciudadanos se hayan enterado de esa decisión a través de Marruecos. "No podemos aceptarlo", ha recalcado.

Feijóo ha señalado que ni Adolfo Suárez, ni Felipe González, ni José María Aznar, ni José Luis Rodríguez Zapatero, ni Mariano Rajoy "han hecho una política exterior con tanta frivolidad, soberbia e improvisación". Tras recordar que Marruecos es un país amigo y socio de España y valorar las "siempre buenas relaciones" entre ambos estados, Feijóo ha indicado que su partido estará "muy vigilante" con las reacciones de Naciones Unidas y de Argelia a ese cambio de postura de España, porque los "perjuicios" para nuestro país "pueden ser muy altos".

El PP, ha dicho, está a disposición del Gobierno en política exterior, porque es su "deber" y lo cumplirá "en cualquier circunstancia", pero lo hará "si hay información completa, lealtad y transparencia". "Si hay todo lo que no hay en este momento", ha apostillado. Y ha aseverado que los populares no admitirán "ninguna ambigüedad" sobre Ceuta y Melilla, a la vez que ha exigido al Gobierno que aclare lo que ha hecho, lo concrete y explique cuál es el alcance de la decisión.

Para el candidato a presidir el PP, el Gobierno "pretende vivir en un galimatías", como demuestra que medio Ejecutivo sea "tibio" con la guerra de Ucrania o que otra parte de él sea "pro Marruecos". "¿Cuál es la política del Gobierno, cuál es su proyecto?", se ha preguntado Feijóo antes de asegurar que España "se ha ganado a pulso" un prestigio y credibilidad exterior y "tiene derecho a mantenerlos". "Nadie tiene derecho a llevárselos por delante", ha zanjado.