Florentino niega que ACS se embolsara ninguna indemnización por Castor

El presidente de ACS, Florentino Pérez ha afirmado que ACS no recibió ningún dinero en cuestión de indemnizaciones por el Proyecto Pastor, durante su comparecencia de este lunes en el Parlamento catalán. Además, ha indicado que no participó ni en la construcción ni en la gestión de una obra que solo representó el 1% de la facturación de su compañía. El empresario también ha desmentido que su empresa aparezca en los 'papeles de Bárcenas', incluso ha negado conocer al extesorero del PP.

El presidente del Real Madrid ha indicado que detrás de la operación Castor "no hay nada oculto" y que ni él ni su compañía se ha embolsado dinero alguno por la indemnización generada a raíz de la paralización del almacén de gas que en su momento recibieron las empresas promotoras, entre ellas ACS, a raíz del decreto ley de medidas del sistema gasista anulada después por el Tribunal Constitucional: "Todo el dinero recibido se lo han llevado los bonistas y el Banco Europeo de Inversiones que, si no financiaban en estas condiciones, no hubieran prestado nada". A continuación, ha apuntado que, en realidad, ACS ha perdido dinero porque no se ha cubierto el 100 % de la deuda de los inversores.

En el informe del Banco Europeo de Inversiones (BEI) que dio paso a la investigación sobre el Castor, se admitió que no hubo una evaluación ni un control adecuados de algunos aspectos como el riesgo sísmico del proyecto, el factor que hizo fracasar la construcción de la infraestructura de almacenamiento subterráneo situado frente a la costa de Vinaròs (Castellón). Pese a ello, el BEI se limitó a asumir algunas recomendaciones de “mejora” en los procedimientos internos, pero se negó a asumir las responsabilidades sobre la financiación.

Florentino Pérez, que actualmente controla unos 40 millones de acciones de ACS valoradas en bolsa en casi 1.600 millones, ha explicado que está "consternado" por lo ocurrido a raíz del proyecto de almacén de gas Castor, pero ha reafirmado que nunca fue parte activa en esta obra y que tampoco se llegó a contar con él para su gestión: "Yo no he intervenido en nada en esta obra, no he participado en ninguna gestión. Ha sido una cuestión muy desgraciada, todos estamos consternados, pero les pido que no me pregunten cosas que no sé". Pérez también ha señalado que los efectos de los miniseísmos en las costas de Castellón y Tarragona entre 2013 y 2014 fueron "una desgracia y una fatalidad".

Las críticas que la diputada de la CUP, María Sirvent ha lanzado contra el empresario y que vinculaban a su compañía con'los papeles de Bárcenas', han llevado al presidente de la constructora a replicar fuera de su turno de palabra: "Usted dice cosas que no son verdad". Florentino Pérez, que había sido citado junto al consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, y a su homólogo del Banco Santander, José Antonio Álvarez que no ha acudido, ha admitido sentirse "sorprendido" por que lo hayan convocado en la cámara catalana y ha restado importancia a su papel en el proyecto al recordar que preside un grupo formado por 1.200 empresas en las que el proyecto de construcción del almacén submarino de gas supuso "sólo el 1% de la facturación".

