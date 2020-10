Feijoó blinda la 'Galicia urbana' y cierra siete ciudades y sus zonas limítrofes. 

Galicia se salva del aislamiento perimetral... pero no de los cordones sanitarios. La Xunta ha decidido el cierre de las siete ciudades gallegas y algunos de sus ayuntamientos limítrofes, así como limitar las reuniones en algunas de esas zonas a solo convivientes, manteniendo el máximo de cinco personas que ya estaba establecido. El conselleiro del ramo, Julio García Comesaña, ha explicado, tras la reunión del comité clínico, que estas medidas entrarán en vigor a las 15:00 horas de esta tarde y ha dicho que se trata de "limitar los movimientos de entrada y salida en la Galicia urbana" con motivo de este fin de semana, aparte de anticipar que se revisarán el martes.

Así las limitaciones de entrada y salida quedan establecidas para Santiago, Ames y Teo; para Ferrol, Narón, Fene y Neda; para A Coruña y Arteixo; para Pontevedra, Poio y Marín; y en los municipios de Vigo y de Lugo, así como para Vimianzo (A Coruña), aparte de los que ya estaban en la zona de Ourense, O Carballiño y Verín.

Eso sí, las restricciones se hacen de manera "envolvente" para el grupo de ayuntamientos por lo que se permiten los desplazamientos entre los municipios limítrofes con cierre perimetral.

Además, las limitaciones de reuniones a solo convivientes se amplía de Santiago de Compostela a los municipios de Ames (Milladoiro ya estaba) y Teo, así como a las ciudades y municipios que entran ahora en cierre perimetral, y las que ya lo tenían: Ourense, Barbadás, O Carballiño, O Irixo y Boborás, Verín, Oímbra y Vilardevós.

La Xunta descarta el 'cerrojazo' total

Galicia ha contabilizado 696 contagios por covid-19 en las últimas 24 horas, hasta las seis de la tarde de este jueves, y es Vigo el área que lidera la subida de nuevas infecciones, con 185. El número total de casos activos es en la Comunidad de 8.363, 433 más que el anterior recuento.

García Comesaña ha insistido en que se trata de adoptar medidas para evitar la movilidad para "proteger vidas" en este "fin de semana tan especial" por la festividad de Todos los Santos y el Día de Difuntos y ha vuelto a descartar, de momento, un cierre perimetral de la comunidad gallega.

En este sentido, ha asegurado que "el problema epidemiológico está ahora mismo en las siete grandes ciudades" y algún municipio de su área y ha apelado a la responsabilidad de todos los ciudadanos para que permanezcan en sus domicilios y estos días no sean "una oportunidad perdida" para frenar la expansión del virus. De hecho, ha instado directamente a los universitarios de todas las ciudades de Galicia a que permanezcan en sus viviendas habituales de la semana y no se desplacen al domicilio familiar para "no exponer a sus familias".