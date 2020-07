Lambán descarta confinar Zaragoza y dice que los casos se han estabilizado. 

Se descarta por el momento. El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha descartado este lunes confinar Zaragoza porque las consecuencias serían "funestas" para la comunidad autónoma, al ser el motor económico y cultural, y ha asegurado que los contagios están en una etapa de "meseta", con subidas y bajadas diarias. Lambán lo ha asegurado en una visita con el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, al equipamiento sociosanitario puesto en marcha en la sala Multiusos del Auditorio con cien camas para acoger, de forma voluntaria, a personas asintomáticas que no pueden aislarse en sus domicilios para pasar el confinamiento.

El presidente ha admitido, según recoge Efe, que la Covid-19 está causando más problemas de los previstos, que en Zaragoza se da la "tormenta perfecta", por los casos asociados al ocio nocturno y las fiestas privadas, a los temporeros que residen en la ciudad y por ser una gran urbe con más de 700.000 habitantes, ya que es más difícil contener su expansión. Lambán ha señalado que en las residencias de personas mayores se ha trabajado "bien" para evitar nuevos contagios, apuntando que en el barrio rural zaragozano de Casetas hay un espacio para atender a ancianos con síntomas leves.

La Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza está preparada para acoger, desde este martes, hasta cien personas que deban pasar el confinamiento por la Covid-19, que sean asintomáticos o con síntomas leves y no puedan hacerlo en sus domicilios. Las cien camas instaladas en la Multiusos servirán como "alternativa" para quienes, por ejemplo, convivan con otras personas en sus domicilios y no puedan aislarse completamente. No es un hospital de campaña, como sí lo fue durante el estado de alarma, han resaltado Lambán y Azcón.

El alcalde de Zaragoza, según Europea Press, ha comentado que el número de camas es ampliable, aunque ha confiado en que "no sea necesario", y ha apuntado que el Ayuntamiento buscará otros espacios para acoger personas confinadas, si es preciso, recalcando la disposición del Gobierno local para "atajar" la propagación del coronavirus.. Las instalaciones cuentan con camas, sillas, taquillas y duchas para los pacientes. El ingreso en la Multiusos será "voluntario" y debe servir para que estas personas no contagien a quienes les rodean. En esta etapa, muchos casos positivos son asintomáticos, han indicado Lambán y Azcón.

Colaboración

El presidente de Aragón ha hecho notar la "estrecha" colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza y ha insistido en que "la cooperación es fundamental", también la coordinación. Otros Ayuntamientos, como los de Fraga y Albalate de Cinca (Huesca), han establecido dispositivos similares, ha comentado Lambán, subrayando que "el éxito dependerá de que cooperemos".

Unas 3.000 pruebas PCR diarias

En Aragón, se realizan unas 3.000 pruebas PCR diarias y hay 260 rastreadores de contactos, número que podría aumentar con la contratación de trabajadores sociales, sin tener que recurrir a las Fuerzas Armadas, a lo que se suma el trabajo de los profesionales de la Atención Primaria del Salud en la identificación de nuevos casos. "Hasta que haya una vacuna, de una u otra forma vamos a estar conviviendo con el virus", ha observado Lambán, insistiendo en la necesidad de que colaboren todas las instituciones.

En otro orden de cosas, Lambán ha avanzado que en la próxima Conferencia de Presidentes, el 31 de julio en La Rioja, insistirá en la conveniencia de que todas las Comunidades autónomas homologuen el volcado de datos sobre la pandemia para que "cada Comunidad ocupe en la opinión pública el lugar que le corresponde", siempre sin generar "enfrentamientos" y sin "competir".

El Gobierno de Aragón ha apostado por la "transparencia" desde el inicio del estado de alarma, aportando "la mayor prolijidad posible", lo que continuará haciendo, ha dicho Lambán. El presidente aragonés ha dejado claro que el Ejecutivo aragonés está haciendo todo lo que está en su mano para evitar la propagación del coronavirus y ha hecho "un llamamiento a la responsabilidad individual" para evitar la "falsa seguridad" de quienes se creen a salvo de la pandemia.