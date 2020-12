El Gobierno responde a Marruecos que "Ceuta y Melilla son españolas"

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Presidencia y Relaciones con las Cortes, Carmen Calvo, ha asegurado que "Ceuta y Melilla son españolas" y que "no hay tema" como respuesta a las declaraciones del primer ministro marroquí, Saadeddine El Othamani. Así lo ha sostenido en rueda de prensa telemática tras la celebración del Consejo de Ministros, tras ser preguntada por este mensaje del dirigente marroquí quien el pasado fin de semana defendió que ambas Ciudades Autónomas "son marroquíes como el Sáhara" y si esto preocupa al Gobierno al poder afectar a la relación con Marruecos.

Calvo no ha dado respuesta a si estas declaraciones preocupan al Ejecutivo, pero sí ha reiterado que "no hay tema" y que esto "lo conoce muy bien el gobierno marroquí". "Esto no lo discute el Gobierno de España ni lo discutimos en este país", ha zanjado la dirigente socialista en esta clave.

Preguntada sobre si las explicaciones de la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, han logrado satisfacer al Ejecutivo, quien le ha convocado de urgencia para pedirle aclaraciones, la ministra no se ha pronunciado a este respecto. Este lunes, Benyaich fue convocada de urgencia por la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, Cristina Gallach, para que diera explicaciones. Se conoce que Gallach ha trasladado a la embajadora que "espera de todos sus socios respeto a la soberanía e integridad territorial" de España, según ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

La embajadora marroquí mantiene su postura



La embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, dijo este lunes al Ministerio español de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación que no ha habido cambios en la postura de su país en relación con Ceuta y Melilla, según ha dicho la ministra, Arancha González Laya.

Marruecos no reconoce la soberanía española sobre las dos ciudades y las considera "ocupadas". Sin embargo, concedía que no es el momento de abordar esta cuestión con el Gobierno español. "Primero hay que arreglar definitivamente el conflicto del Sáhara, que es nuestra prioridad absoluta", dijo, solo unos días después de que su Gobierno se haya anotado una victoria diplomática con el apoyo de Donald Trump, que ha firmado el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental.