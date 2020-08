El Gobierno riojano cesa dos consejeros y suprime una consejería ante la Covid.

La presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu, ha acometido este lunes la reestructuración "definitiva" de la estructura de su gabinete para ser "más eficaces" ante los retos de la Covid-19, lo que ha supuesto el cese de dos consejeros, entre ellos el secretario general del PSOE riojano, Francisco Ocón; y la supresión de una de sus nueve consejerías.

Andreu, en una rueda informativa, ha detallado que los hasta ahora consejeros de Gobernanza Pública, Francisco Ocón, y Servicios Sociales, Ana Santos, salen del Gobierno de La Rioja, formado por PSOE y Podemos, al que se incorpora Pablo Rubio, quien fue consejero entre 1983 y 1987 y 1990 y 1995 en Ejecutivos socialistas, para sustituir al primero, mientras que las funciones de la consejería liderada por la segunda se reparten entre otros departamentos.

El Gobierno de La Rioja pasa, así, de nueve a ocho consejerías, al suprimirse la de Servicios Sociales y a la Ciudadanía; y está formado por cinco miembros del PSOE, uno de Podemos y dos independientes. Esta "definitiva" reestructuración se produce tras el cese, aunque "por muto acuerdo", el pasado 3 de agosto, del consejero de Educación y Cultura, Luis Cacho. Tres días después, el de Sostenibilidad y Transición Ecológica, José Luis Rubio, dejó el Gobierno por motivos personales.

"La evolución epidemiológica de la pandemia mundial del coronavirus ha dejado claro que afrontamos una situación que no se va a resolver en el corto plazo y eso nos obliga a estar en constante adaptación", según Andreu, para quien "no podemos dar la espalda a la nueva y compleja realidad que vivimos". En este sentido, la presidenta ha explicado que "la ciudadanía no entendería que quienes ostentamos responsabilidades públicas no nos centrásemos en buscar y adoptar las mejores soluciones" y de ahí esta reorganización de la estructura de su Gobierno.

Andreu ha incidido en que las prioridades de su Gobierno son "preservar, por encima de todo, la salud de la población riojana; proteger, adaptar y digitalizar el modelo productivo regional y reimpulsar la actividad; salvar los empleos y las fuentes de ingresos a las familias". También ha apostado por "fortalecer los servicios públicos, como la sanidad y servicios sociales; garantizar a nuestra juventud el mejor sistema educativo y, en definitiva, proteger a los miembros más vulnerables de nuestra sociedad y no dejar a nadie atrás".

La presidenta del Gobierno riojano ha agradecido a Ocón y a Santos "los servicios prestados en las difíciles circunstancias vividas en los últimos meses"; del primero ha dicho que, como secretario general del PSOE regional, ha trabajo con él y quiere seguir haciéndolo "muchos años más por un gobierno socialista y de izquierdas".