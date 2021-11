Hacienda dice que Aristrain simuló vivir en Suiza sin cumplir con los requisitos.

Funcionarios de la Agencia Tributaria han asegurado que el siderúrgico guipuzcoano José María Aristrain simuló residir en Suiza, donde se acogió a un régimen fiscal especial por el que dejó de abonar más de 55 millones de euros a la Hacienda española, aún no cumpliendo con los requisitos. Durante la pericial conjunta celebrada este viernes por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Madrid, los expertos de la acusación han sostenido que el empresario jamás dejó de ser contribuyente español, una versión que han rechazado los propuestos por las defensas, que se han remitido a los certificados expedidos por las propias autoridades helvéticas.

Según han explicado los peritos de Hacienda, prueba de que Aristrain fingió el cambio de residencia fiscal es la dimensión de su patrimonio en España, donde "tiene decenas o cientos de inmuebles -muchos, fincas con yeguada- valorados en más de 121 millones de euros, y treinta vehículos de lujo". Frente a esto, en Suiza sólo han identificado "tres vehículos, un chalet y una vivienda en Lausana", mientras que el valor de los inmuebles no superaría los 21 millones de euros.

Asimismo, se han referido a los hallazgos de los investigadores durante la entrada y registro en el chalet de Pozuelo (Madrid) y el despacho del empresario, con motivo del inicio del caso, en 2011. "Cuando llegamos, estaba casi toda la familia. Nos comentaron que se iban a ir de viaje. Vimos que era una vivienda como cualquier otra, donde se vive, con sus habitaciones, su ropa, sus maletines, sus ordenadores... Desde nuestro punto de vista, funcionaba a pleno rendimiento", han indicado a la sala.

La información incautada, han proseguido, "probaba que las decisiones sobre cómo llegaban los fondos a Aristrain se tomaban desde Madrid, pero es que también había un control personalísimo de los gastos desde aquí", y no desde Suiza, donde supuestamente residía.

No reúne los requisitos de permanencia en Suiza

Hacienda ha cifrado en 1,1 millones de euros la cantidad pagada en Suiza entre 2006 y 2009 por el empresario vasco, que se acogió a "un régimen especial" existente para extranjeros que residan, al menos, 90 días al año en aquel país, y que no contemplan algunos Estados europeos, como Francia, Noruega y Alemania. No obstante, de acuerdo con sus informes, Aristrain no cumplía con este "requisito básico y fundamental", pues "en 2006 ha estado 31 días; en 2007, 18; en 2008, 16; y en 2009, sólo 19".

Acogiéndose a este régimen, "ha pagado unos 660.000 euros (por los cuatro años) como impuestos comparables al del patrimonio español, pero creemos que aquí debería haber pagado 55,5 millones de euros", han sentenciado.

Dicen que Aristrain no tributó los dividendos de Arcelor

Sobre la red empresarial del siderúrgico, los peritos de Hacienda se han detenido en Corporación JMAC BV, creada en Países Bajos en 1998 como tenedora de acciones de Arcelor, ArcelorMittal y ArcelorMittal Steel, una estructura que la Fiscalía de Madrid entiende que se creó "para acogerse artificiosamente y de forma abusiva al muy beneficioso tratamiento fiscal de dicho país". A tenor del Ministerio Público, cuando la sociedad "dejó de gozar" de esa ventaja, Aristrain ordenó trasladar su gestión a Luxemburgo.

Sin embargo, "la sede efectiva está aquí, se lleva desde la calle Jorge Juan (Madrid) por él", han dicho los expertos de la Agencia Tributaria. Creen que se ocultó para "evitar la tributación de los rendimientos obtenidos por estas inversiones", lo que habría dejado sin tributar unos 562 millones de euros en dividendos y plusvalías de Arcelor y ArcelorMittal entre 2005 y 2008. "La sociedad no ha tributado ni un euro en Luxemburgo", han afirmado los funcionarios, que han calculado que Aristrain tendría que haber hecho frente en España a unos 140 millones de euros.

Los expertos de la defensa lo niegan

Durante la sesión, los expertos propuestos por las defensas han tratado de refutar estas afirmaciones, como Carlos Neira, que ha recalcado que "tan sólo el 15 % de los gastos" del día a día en Suiza fueron aprobados desde España. Mención aparte ha dedicado a los proyectos inmobiliarios de la familia Aristrain: "evidentemente, si una persona se gasta 1,5 millones de euros en reformas en Suiza es porque se trata de su vivienda habitual, no la otra (Pozuelo), en la que no se gasta ni un euro".

En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía pedía 64 años de prisión y una multa de 1.190 millones de euros para el empresario por un supuesto fraude fiscal de 211 millones de euros entre 2005 y 2009. Tras las cuestiones previas, los magistrados dieron por prescritos varios presuntos delitos, por los que se solicitaban 24 años de prisión y 410 millones de euros de multa.