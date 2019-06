Hermana de Juanín: "Nos escondemos porque estamos amenazados de muerte"

Mientras Juanín sigue en la prisión y según desvelan algunas imágenes tocando la guitarra como lo hiciera en esos subportales en los que habría protagonizado un tiroteo en el que perdieron la vida las jóvenes Lisette y Montserrat, su familia vive escondida y atemorizada lejos de sus casas en Aranjuez. Su hermana, la que fuera esposa de la nueva pareja de Celes, la exmujer del presunto asesino, ha querido llamar a Espejo Público para dejar claro que "no tenemos culpa ninguna, el que lo ha hecho, que lo pague".

Elisabeth asegura que hacía cinco meses que se fue del piso de sus padres, al que llegó Juanín mientras estaba en busca y captura, y que salieron de sus casas "con lo puesto" cuando recibimos la llamada de lo que había sucedido. Ella dice encontrarse tomando el fresco en el patio con unas vecinas "que podrían confirmarlo". Salieron corriendo porque "al ser gitanos luego vienen represalias y nos desterramos". Al contrario de lo que aseguran los familiares de las víctimas "las casas están llenas de todas nuestras cosas. No nos llevamos nada porque no estaba premeditado".

En la llamada al programa de Antena 3 sigue desmintiendo algunas de las informaciones que está viendo estos días. Asegura que su hermano Samuel tampoco fue el que dio el arma a Juanín porque los Mendoza "no tenemos las entrañas tan malas de entregar un arma a un hermano para que mate a alguien". Y asegura que están recibiendo "numerosas amenazas pero nosotros creemos que el que lo haya hecho, que lo pague".

Ahora mismo viven "escondidos porque estamos amenazados de muerte. No queremos saber nada de mi hermano, que le caiga todo el preso de la ley porque se ha comportado peor que un perro, cuando salga que le esperen y le maten pero como va a tardar mucho tiempo ojalá se pudra en la cárcel". Pero también ha señalado directamente a la que fuera mujer de Juanín y que supuestamente tendría como pareja al que fuera el exmarido de Elisabeth: "Que vayan directamente a por la hija y a por el perrito". Así es como se refiere a la pareja.

Intenta aclarar que no pide "venganza" sino que "al igual que nos amenazan a nosotros que lo hagan a estos dos porque viene todo por causa de ellos porque si no hubieran hecho nada no hubiera sucedido nada". Recuerda esos días en los que conversaba con el 'perrito' y éste le decía que "se cagaba en los muertos de los que se fueran con otras personas teniendo pareja". Y le habla a él: "¿Te ha merecido la pena?". Entre gitanos irse juntos "está muy feo" pero "más feo está lo que ha hehco mi hermano que no tiene perdón de dios... que se pudra en la cárcel".