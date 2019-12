El presidente de Iberdrola: "La cúpula de la empresa no se dedica a espiar a nadie"

Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, se ha mostrado rotundo y ha asegurado que "la cúpula" de la energética "no se dedica a espiar a nadie", después de que esta quedase señalado por su presunta implicación con las acciones de espionaje del excomisario José Manuel Villarejo que este habría llevado a cabo previo encargo de la dirección de la compañía. Galán ha asegurado que, después de que se publicasen estas informaciones, la firma abrió una investigación con medios internos y externos en la que "no se ha encontrado nada que no se adapte a la ley"..

Así, el ejecutivo de Iberdrola reiteró su deseo de que exista en este proceso, abierto por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón dentro de la macrocausa Tándem, "la máxima transparencia", para lo que Iberdrola pidió la pasada semana personarse en una de las piezas, y que "no se impida que se publique todo aquello que consideren los medios de comunicación". En concreto, Iberdrola se personó como interesada en la pieza abierta por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en torno al portal 'Moncloa.com'.

En una entrevista a la Cadena Cope recogida por Europa Press, Galán ha defendido, en el marco del sistema de gobierno corporativo y de cumplimiento "muy sólido" presente en Iberdrola, que se activó un proceso de investigación tras conocerse dichas informaciones sobre el supuesto espionaje que el comisario jubilado y en prisión provisional habría perpetrado en más de una ocasión a petición de la energética

En paralelo, el juez investiga los contratos de Villarejo y la eléctrica, en interlocución con su jefe de Seguridad, Antonio Asenjo. Esta parte de la macrocausa Tándem sigue igualmente bajo secreto. En esta pieza, la 17, el presidente de ACS, Florentino Pérez, está personado en calidad de perjudicado, dado que entre esos encargos estaría el de atacar sus intereses: "En este tema parece que muchas compañías tuvieron algún tipo de relación con las empresas de este señor, y es bueno que todos conozcamos y conozcan lo que ha sucedido y se actúe en consecuencia", ha señalado.

A este respecto, Galán ha subrayado que Iberdrola está "colaborando con la Justicia para todas aquellas informaciones que precise para hacer las pesquisas que tenga que hacer". De esta manera, el presidente de Iberdrola ha solicitado que se "siga el tema y aprendamos todos de una situación como la que se está produciendo, que no es casualmente muy afortunada para la imagen del país".