Iglesias insiste a Sánchez que quiere "ser Gobierno" y defender a los trabajadores

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha insistido en que Unidas Podemos quiere "ser Gobierno" para hacer que "se cumpla la ley y que se respeten los derechos de los trabajadores". Además, ha asegurado que si forman parte del Ejecutivo las grandes multinacionales "pagarán los impuestos donde facturan los beneficios".

"La cuarta economía de la zona euro necesita un Gobierno que defienda a sus trabajadores y que invite a las grandes multinacionales a hacer negocios aquí cumpliendo con la Constitución y respetando los derechos de los trabajadores y por supuesto, pagando los impuestos donde factura los beneficios que es en España", ha explicado Iglesias.

Después de reunirse con representantes del Comité de Empresa de Amazon en el Día Del Trabajador, el secretario de Podemos ha destacado que su formación no plantea "nada diferente a cumplir la ley" y que son "cosas de sentido común". Por eso, a su juicio, "no es razonable" que una empresa como Amazon "que tiene tantos beneficios en España tenga sus sedes en las que factura en Luxemburgo". "Así no está claro cuánto dinero tendría que pagar esta empresa en impuestos en España", ha puntualizado.

Iglesias ha asegurado que "no hay excusa" para que "una de las empresas más poderosas del mundo y que han hecho a su dueño el hombre más rico" no respete la ley y tampoco los derechos de sus trabajadores que a consecuencia de ello, "están sufriendo los problemas de precariedad".

"Si por algo queremos ser Gobierno es para explicarle a este señor que en España hay que cumplir la ley", ha insistido Iglesias que ha estado acompañado de la diputada de Unidas Podemos por Navarra Ione Belarra, el secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos, Rafa Mayoral, y la candidata de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isa Serra, en su reunión con los trabajadores de Amazon.