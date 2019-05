El informe que usa Podemos para atacar a Amancio (y que Inditex desarmó en 2016)

La estrategia del silencio sigue siendo la preferida por Amancio Ortega. El hombre más rico de España no se ha pronunciado (ni lo hará) sobre una de las polémicas de la campaña electoral que ha salpicado de lleno a su imperio este pasado fin de semana. ¿Por qué no se defiende? Básicamente porque Inditex ya desmontó hace tres años el informe en el que se basa Podemos para acusar a la compañía de no pagar suficientes impuestos.

'Tax Shopping: Exploring Zara's Tax Avoidance Business' es el título del documento que presentó el grupo de Los Verdes en el Parlamento Europeo en diciembre de 2016 en el que se afirma que Inditex habría eludido 585 millones de euros en impuestos en toda la Unión Europea entre los años 2011 y 2014.

Desde entonces, la formación morada se ha servido de este informe de manera recurrente. La última en hacerlo ha sido la candidata a la Comunidad de Madrid, Isabel Serra, que cargó este domingo en Twitter contra las millonarias donaciones voluntarias que ha hecho el magnate a la sanidad pública española: más de 300 millones de euros.

La sanidad pública no puede aceptar donaciones de Amancio Ortega. Se debe financiar con impuestos. Los mismos que esquiva y elude Inditex. 600 millones en tres años. Abro hilo: — Isa Serra (@isaserras) 19 de mayo de 2019

"La sanidad pública no puede aceptar donaciones de Amancio Ortega. Se debe financiar con impuestos. Los mismos que esquiva y elude Inditex. 600 millones en tres años", aseguró Serra en un tuit.

Recibió el respaldo del líder del partido, Pablo Iglesias, quien afirmó en la misma red social que "una democracia digna no acepta limosnas de multimillonarios para dotar su sistema sanitario, les hace pagar los impuestos que les corresponden y respetar los derechos de sus trabajadores".

Señor Amancio Ortega, tiene razón @isaserras, una democracia digna no acepta limosnas de multimillonarios para dotar su sistema sanitario, les hace pagar los impuestos que les corresponden y respetar los derechos de sus trabajadores. pic.twitter.com/LHmSoDi2La — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 19 de mayo de 2019

Más allá fue su número dos, Irene Montero, quien acusó al empresario directamente de "saltarse la ley". Sin embargo, el informe en el que se sustentan las acusaciones de la formación morada al fundador de Inditex y dueño del 60% de la firma de moda no habla de evasión de impuestos, sino de elusión, lo que en la práctica se interpreta como actuaciones en el límite de la legalidad, pero legales en todo caso.

En concreto, el documento afirma que Inditex se ahorró 585 millones de euros entre 2011 y 2014 "usando una política agresiva de elusión fiscal a través de Holanda, Irlanda y Suiza". De cualquier manera, especifica que se trata de "técnicas legales". Con todo, fue desmontado por la compañía hace más de dos años, en un comunicado que aparece colgado en su página web, con fecha 8 de diciembre de 2016.

En el comunicado oficial, Inditex asegura que "cumple escrupulosamente con la normativa fiscal de los 93 mercados en los que está presente" y que, en suma, paga entre el 22% y el 24% como consecuencia de niveles de imposición muy diferenciados en las distintas jurisdicciones en las que desarrolla su actividad.

A su juicio, el informe de Los Verdes "parte de premisas equivocadas que le conducen a conclusiones erróneas". "Se equivoca gravemente al asegurar que, por ejemplo, el Estado español ha dejado de ingresar en concepto de derechos de propiedad industrial 218 millones. Por el contrario, las entidades españolas no pagan cantidad alguna por derechos de propiedad industrial, sino que reciben beneficios de su explotación", justifica.

Y continúa: "El informe incurre en otro grave error al señalar que ITX Merken ha adquirido los citados derechos por 1.472 millones de euros, lo que supondría una elusión de 84 millones de euros para las arcas españolas. Lo cierto es que los 1.472 millones de euros están sujetos íntegramente a tributación en España al tipo nominal del impuesto sobre sociedades (30% y 28% en el período al que se refiere el informe). Por el contrario, esta transacción por sí sola ha reportado unos ingresos tributarios a la Hacienda española de más de 360 millones de euros".

La compañía añade que "entre 2011 y 2015, Inditex ha contribuido al impuesto de sociedades de los países en los que se encuentra con más de 4.400 millones de euros" y que "a las arcas del Estado españolas contribuyó en este mismo periodo con 2.200 millones, lo que representa más del 2% del total de recaudación por este concepto en España".