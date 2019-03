¿Todavía espera el IRPF de maternidad? El 23% no tiene derecho a la devolución

Si todavía está esperando a que Hacienda le devuelva el IRPF que tributó por su prestación de maternidad o paternidad entre los años 2014 y 2017, puede que su solicitud se encuentre entre el 23% que no genera derecho a devolución. Como avanzó La Información, a raíz del revuelo que provocó la sentencia del Tribunal Supremo que declaró exentas estas prestaciones públicas, la Agencia Tributaria está llevando a cabo un complejo proceso de comprobación de las reclamaciones antes de resolverlas, lo que está generando un cierto retraso en los reintegros de los importes indebidamente retenidos durante los últimos cuatro años y, además, está echando por tierra las aspiraciones de miles de padres que esperaban una alegría en sus cuentas bancarias en estos meses.

En un comunicado, el Ministerio de Hacienda ha informado de que, hasta la fecha, sobre un total de 1.021.000 solicitudes, no se han resuelto más de 733.000 y, de estas, ha correspondido practicar la devolución a solo 563.000 contribuyentes, lo que supone el 76,8% de todos aquellos con solicitud resuelta y deja más de un 23% sin derecho al reintegro.

El departamento que dirige María Jesús Montero ha explicado que "hay que tener en cuenta que no todas las solicitudes generan un derecho a devolución en la medida en que hay contribuyentes que no han sufrido retención o no han abonado cuotas en el IRPF por partir de niveles bajos de renta".

En este contexto, en la misma nota justifican que "existe toda una serie de supuestos complejos que requieren de un mayor tiempo de comprobación previa antes de resolver positiva o negativamente una solicitud". Entre estos supuestos, señalan las solicitudes duplicadas, aquellas en las que consta una cuenta bancaria incorrecta o no consta cuenta alguna, y casos de declaraciones que ya fueron en su momento objeto de una comprobación.

"Los casos complicados pueden venir tanto de la complejidad de la situación tributaria del solicitante, como de la propia declaración presentada en su día, ya que la determinación de la cantidad concreta que debe ser objeto de devolución exige un recálculo de toda la declaración y, por tanto, afecta a aspectos tan diversos como las rentas exentas y no exentas, las reducciones, modalidad de declaración, etc.", concluyen.

De cualquier manera, el Ministerio matiza que las cifras no son definitivas, puesto que los contribuyentes siguen presentando solicitudes. De hecho, según indican, en las últimas siete semanas se han recibido cerca de 180.000 solicitudes de devolución. En un principio, Hacienda se dio hasta abril para devolver todas las retenciones.

El proceso sigue en marcha a través de la web de la Agencia Tributaria, donde existe un formulario estándar de reclamación. En cuanto a los empleados públicos, está pendiente recibir toda la información de parte de las administraciones pagadoras y "se espera poder abrirlo en próximas fechas", avanzan desde Hacienda, sin concretar cuándo.

Hay que recordar que, en su día, cuando se dio a conocer el mecanismo de devolución, la ministra Montero cifró el total de beneficiarios en más de un millón y estimó un gasto aproximado de unos 1.200 millones de euros. Con solo 563.000 devoluciones efectuadas, el desembolso de las arcas públicas supera ya los 733 millones de euros, a razón de 1.300 euros de media por contribuyente. En concreto, las mujeres han recibido unos 2.012 euros y los hombres, que disfrutan menos tiempo del permiso, 470 euros, cantidades que superan con creces las inicialmente estimadas por la ministra (1.600 y 383 euros, respectivamente).